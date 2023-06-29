شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف خطوات إنشاء مجموعات مكبرات الصوت باستخدام أجهزة Echo المتوافقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Alexa هو مساعد افتراضي تم تطويره بواسطة Amazon، حيث يمكنه أداء مهام مختلفة وتوفير المعلومات باستخدام الأوامر الصوتية، وبصرف النظر عن وظيفتها الأساسية المتمثلة في تشغيل الموسيقى والاستجابة للأوامر الصوتية، تتيح Alexa أيضًا للمستخدمين إنشاء مجموعات مكبرات صوت مع أجهزة Echo متوافقة، باستخدام ميزة الموسيقى متعددة الغرف من Amazon.

ويتيح ذلك للمستخدمين تجميع عدة أجهزة Echo معًا وتشغيل الصوت المتزامن عبرها. إليك كيفية إنشاء مجموعات مكبرات الصوت:





المتطلبات الأساسية:تأكد من أن لديك أجهزة Echo متوافقة

أجهزة صدى متعددة تدعم ميزة الموسيقى متعددة الغرف. يتضمن ذلك أجهزة مثل Echo و Echo Dot و Echo Plus وEcho Show و Echo Spot وغيرها.





اتبع هذه الخطوات لإنشاء مجموعات سماعات متوافقة مع أجهزة Echo:1. قم بإعداد كل جهاز Echo على حساب Amazon الخاص بك وقم بتوصيله بشبكة Wi-Fi الخاصة بك باتباع الإرشادات المقدمة.

2. قم بتثبيت تطبيق Alexa على هاتفك الذكي.

3. قم بتشغيل تطبيق Alexa وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Amazon الخاص بك.

4. اضغط على أيقونة الأجهزة الموجودة في الركن الأيمن السفلي من تطبيق Alexa.

5. في علامة تبويب "الأجهزة" ، انقر على رمز "+" في الزاوية اليمنى العليا وحدد "إعداد موسيقى متعددة الغرف".

6. اختر أجهزة الصدى التي تريد تضمينها في مجموعة السماعات. يمكنك اختيار عدة أجهزة من خلال النقر على كل منها.

7. الآن ، انقر فوق الزر "حفظ" لإنشاء مجموعة مكبرات الصوت. سيقوم Alexa بعد ذلك بتهيئة الأجهزة المحددة للعمل معًا كمجموعة متزامنة.

8. لتشغيل الصوت على مجموعة السماعات ، يمكنك استخدام الأوامر الصوتية.

9. على سبيل المثال ، يمكنك التحكم في مستوى صوت مكبر الصوت عن طريق قول "Alexa ، اضبط مستوى الصوت على (مستوى معين)".