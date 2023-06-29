شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إغلاق تطبيق البودكاست Stitcher في أغسطس.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة SiriusXM بإغلاق تطبيق البودكاست الشهير وخدمة الويب Stitcher، التي استحوذت عليها في عام 2020 مقابل 325 مليون دولار في 29 أغسطس، وفقًا للأسئلة الشائعة على موقعها على الإنترنت (عبر Variety).

يبدو أن هذه الخطوة موجهة نحو جذب قاعدة مستخدميها إلى منصة SiriusXM الأوسع، حيث جاء في مذكرة الإغلاق: "تركز شركة SiriusXM ، مالكة Stitcher، على دمج البودكاست في أعمال الاشتراك الرائد في SiriusXM". "يمكن للمشتركين الاستماع إلى البودكاست داخل تطبيق SiriusXM وسيشاهدون تجربة استماع جديدة تمامًا في وقت لاحق من هذا العام."

وأضاف الإشعار أن Stitcher Studios وشبكة Earwolf الكوميدية التابعة لها ستستمر في إنتاج البودكاست، حسبما نقل موقع Engadget.

يأتي ذلك على الرغم من أن Stitcher تقول إن محتواها المتميز قد يستمر في مكان آخر، إلا أنها تضيف أن "المضيفين / المبدعين سيحددون مدى توفر برامجهم وإمكانية الوصول إليها".

توصي الشركة بمتابعة منشئي البودكاست المفضلين لديك على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة مصير البرامج الفردية.

كانت المنصة وجهة شهيرة للبودكاست الحصري وعبر المنصات، تشمل البودكاست الأصلية لـ Stitcher راديو Freakonomics و Video Archives Podcast مع كوينتين تارانتينو وروجر أفاري و LeVar Burton Reads و Science Rules! مع بيل ناي (من بين آخرين) كذلك يشتهر التطبيق بملاحة سهلة الاستخدام ومكتبة واسعة النطاق وتوصيات اكتشاف.

بدأت الشركة كشركة ناشئة، ركزت على تطبيق الاستماع الخاص بها في عام 2008.

اشترته Deezer في عام 2014 وباعته إلى Midroll Media بعد ذلك بعامين، ثم باعتها الشركة الأم E.W. Scripps Company لشركة SiriusXM في عام 2020 - فقط لمزود الراديو عبر الأقمار الصناعية.

أوقف Stitcher التجديد التلقائي للاشتراكات المدفوعة وقام بتفصيل عملية استرداد الأموال للعملاء المميزين.

لن يحتاج أولئك الذين لديهم اشتراكات حالية إلى اتخاذ أي إجراء للإلغاء.

وفي الوقت نفسه سيحصل الأشخاص الذين لديهم اشتراكات سنوية من المقرر تجديدها بعد 29 أغسطس على استرداد مُتناسب للجزء غير المستخدم من السنة المدفوعة.