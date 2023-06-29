شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث يونيو.. مستخدمو جوجل بيكسل يواجهون مشكلة استنزاف البطارية والشبكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت جوجل العديد من الميزات الجديدة على هواتف Pixel مع تحديثها الأخير في يونيو 2023 Feature Drop، وقد تضمنت هذه الميزات خلفيات سينمائية وتحسينات على تطبيق المسجل وخلفيات الرموز التعبيرية وغيرها.

ومع ذلك ، ورد أن تحديث Pixel الأخير قد أدخل مشاكل غير مرغوب فيها في استنزاف البطارية وزيادة درجة الحرارة، ووفقًا لتقرير صادر عن AndroidPolice ، انتقل العديد من مالكي Pixel إلى Reddit للإبلاغ عن استنزاف مفرط للبطارية ومشكلات اتصال شبكة الجوال التي واجهوها على هواتفهم بعد تثبيت تحديث يونيو.





كيف يؤثر تحديث Pixel الأخير على المستخدمينأبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في استنزاف البطارية حيث يتعين عليهم شحن هواتفهم مرتين يوميًا لتستمر في اليوم، وتأتي الهواتف الذكية من سلسلة Pixel 6 و 7 من جوجل مدعومة بشرائح Tensor التي تعد أقل كفاءة نسبيًا في استهلاك الطاقة من Snapdragon SoCs من Qualcomm.

وتتسبب هذه الأخطاء في استنزاف البطارية بشكل غير مرغوب فيه مما يزيد الأمر سوءًا لمستخدمي Pixel، واشتكى المستخدمون أيضًا من مشكلات السخونة الزائدة في هواتف Pixel الخاصة بهم.

واشتكى مستخدمو Pixel أيضًا من أن التحديث الأخير لشهر يونيو يتسبب أيضًا في حدوث انخفاض مفاجئ ومتكرر في الإشارات على هواتفهم الذكية، ومع ذلك ، فإن المستخدمين لديهم حل مؤقت للحفاظ على هذه المشاكل تحت السيطرة. أوصى التقرير المستخدمين بإعادة تشغيل هواتفهم مرة واحدة على الأقل يوميًا لحل مشكلات الاتصال مؤقتًا، لم تعترف جوجل بالمشكلة بعد.

ووفقًا للتقرير ، لا يبدو أن مشكلات استنزاف البطارية والسخونة الزائدة في تحديث يونيو 2023 منتشرة على نطاق واسع مثل الأخطاء السابقة، إذا كانت هذه المشكلة ناتجة عن تحديث يونيو ، فيجب على المستخدمين انتظار جوجل لطرح تصحيح من جانب الخادم لإصلاح المشكلة.





مثل هذه المشكلات ليست جديدة على مستخدمي Pixelفي مايو، أثر خطأ في تطبيق جوجل على الهواتف الذكية Pixel 6 و Pixel 7 مع ارتفاع درجة الحرارة ومشكلات تصريف مفرط للبطارية، بعد تلقي التقارير، قامت جوجل بالتحقيق في الأمر وطرح إصلاحًا لحل الخطأ، وشارك مستخدمو Pixel 6 أيضًا تقارير متعددة حول فقدان الإشارة العشوائي على مدار العامين الماضيين. يعتبر الأداء الضعيف لمودم Exynos المدمج في هواتف Pixel أحد أسباب مثل هذه المشكلات.