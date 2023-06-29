شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تحذر من السفر للفضاء: يغير فى خلايا الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن السفر إلى الفضاء له جانبه السلبي، مما يؤثر سلبًا على صحة رواد الفضاء، حيث تزعم دراسة أجريت على رواد فضاء في محطة الفضاء الدولية (ISS) أن السفر إلى الفضاء يمكن أن يغير بسرعة في خلايا الدم البيضاء.

ويُظهر البحث المنشور في Frontiers in Immunology كيف أن الرحلة إلى الفضاء تعرض رواد الفضاء لمخاطر صحية مثل الإشعاع الكوني والجاذبية الصغرى، وقد يكون هذا هو السبب في أن رواد الفضاء يصبحون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى أثناء تواجدهم في الفضاء، ويقترحون أن جاذبية الأرض قد تكون ضرورية للحفاظ على عمل أجهزة المناعة لدينا بشكل صحيح.

وللتحقيق، اختار الباحثون 14 رائد فضاء - 3 نساء و 11 رجلاً - أقاموا على متن محطة الفضاء الدولية لمدة 4.5 إلى 6.5 شهرًا بين عامي 2015 و 2019، وتساعد على محاربة العدوى، وتم عزل هذه الخلايا من عينات الدم المأخوذة من كل رائد فضاء في 10 نقاط زمنية مختلفة: واحدة قبل الرحلة وأربع أثناء الرحلة وخمس بعد عودتها إلى الأرض.

وقالت الدكتورة أوديت لينوفيل، الأستاذة المساعدة في قسم علوم الفضاء: "نظهر هنا أن التعبير عن العديد من الجينات المرتبطة بوظائف المناعة يتناقص بسرعة عندما يصل رواد الفضاء إلى الفضاء، بينما يحدث العكس عندما يعودون إلى الأرض بعد ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية".

وجاء في الرسالة "تؤثر الرحلات الفضائية القصيرة والطويلة المدى سلبًا على معظم الوظائف الفسيولوجية: الجهاز العضلي الهيكلي ، والقلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والأيض، والغدد الصماء، والمعرفية، والجهاز الهضمي، والميكروبات، والجهاز البولي التناسلي ، والأمراض الجلدية ، والعينية ، والمناعة، وتغير فسيولوجي سريع يحدث فور دخول الفضاء هو إعادة التوزيع الفوري للدم من الجزء السفلي إلى الجزء العلوي من الجسم، واستجابة لذلك ، يتحول البلازما نحو الأنسجة خارج الأوعية الدموية بما في ذلك الجهاز اللمفاوي ، مما يؤدي إلى إدرار البول وانخفاض حجم الدم بنسبة ~ 10٪ -15٪ خلال الأيام الأولى في الجاذبية الصغرى، و تحدث استجابة معاكسة عند العودة إلى الأرض ؛ حيث يتم إعادة توزيع الدم إلى الأطراف السفلية ، مما يتطلب زيادة في الحجم الكلي للدم يتم تحقيقه عن طريق زيادة تناول السوائل، وتمثل هذه التحولات في السوائل تكيفات فسيولوجية معاكسة عند الانتقال من وإلى بيئات الجاذبية الصغرى ".

وعلى الجانب الإيجابي لرواد الفضاء ، كشفت البيانات أيضًا أن معظم الجينات عادت إلى مستويات تعبيرها قبل الطيران في غضون عام من عودتها إلى الأرض. على الرغم من أن خطر إصابة رواد الفضاء العائدين بالعدوى لا يزال مرتفعًا لمدة شهر على الأقل بعد الهبوط.