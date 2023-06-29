شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف يمكن لمستخدمى آيفون تعديل الرسائل المرسلة على WhatsApp والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من هذا الشهر ، قدم WhatsApp القدرة على تحرير الرسائل المرسلة لمستخدمي Android. بدأت الآن المنصة المملوكة لشركة Meta في طرح نفس الميزة لمستخدمي iOS، حيث أعلن مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة WhatsApp ، عن توفر الميزة من خلال قناة Meta على Instagram.

وسيتمكن مستخدمو أيفون الآن من تعديل رسائلهم النصية في غضون 15 دقيقة من إرسالها، ستمكّن القدرة على تحرير الرسائل المرسلة المستخدمين من تصحيح الأخطاء الإملائية وإجراء التصحيحات والتغييرات المطلوبة وحتى تتيح للمستخدمين إضافة المزيد من السياق إلى الرسالة المرسلة ، حتى بعد إرسالها.

وكشف WhatsApp أيضًا أن الرسالة المعدلة ستتألف من علامة "معدلة" موضوعة بجوار الطابع الزمني. أيضًا ، تعمل ميزة تحرير الرسالة لكل من الدردشات الفردية وكذلك الدردشات الجماعية. لذلك ، إذا كنت تريد أيضًا معرفة كيفية تعديل رسالة مرسلة على WhatsApp ، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه.

خطوات 1. افتح WhatsApp وانتقل إلى نافذة الدردشة حيث قمت بإرسال رسالة خلال آخر 15 دقيقة.

2. الآن اضغط لفترة طويلة على الرسالة المرسلة

3. بعد ذلك حدد خيار "تعديل" من القائمة المنسدلة

4. يمكنك الآن إجراء تغييرات على الرسالة المرسلة ثم الضغط مرة أخرى على زر الإرسال.

ستظهر رسالتك المعدلة الآن في الدردشة بعلامة "محرر".