شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كاتب سيرة إيلون ماسك يكشف عن الوجه الشرير للملياردير ويصفه بـ"وضع الشيطان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كاتب سيرة إيلون ماسك، والتر إيزاكسون، إن الملياردير يمكن أن يدخل في "الوضع الشيطاني" في بعض الأحيان، وهي حالة وصفها بأنها "مظلمة" و "تفتقر إلى التعاطف" ، ولكنها أيضًا منتجة للغاية.

وأضاف خلال مقابلة عبر موقع تويتر Spaces، إن الفنانة الموسيقية جرايمز، صديقة ماسك السابقة ووالده طفليه، هي من صاغ هذا المصطلح، حيث أخبرته أنه في حين أنه قد يكون من "المزعج" التواجد حول ماسك عندما يكون في وضع شيطاني، إلا أنه أيضًا الوضع الذي "ينجز فيه".

كتب إيزاكسون السير الذاتية للعديد من المبتكرين، بما في ذلك ستيف جوبز وليوناردو دافنشي، وقال إن العديد من الأشخاص اللامعين والناجحين، مثل ماسك وجوبز، لديهم "خط مظلم".

ويؤكد إيزاكسون أنهم ليسوا مثقلين بنفس القدر من التعاطف، ونتيجة لذلك يكونون أكثر قدرة على التركيز على إنجاز مهمة أكبر.

قال كاتب السيرة، الذي كان مراقبا لحياة ماسك اليومية لمدة عامين تقريبا، إن لحظات الغضب كانت "غير مريحة" بالنسبة له لمشاهدتها.

قال إيزاكسون إن حوالي 80٪ من الوقت بدت انتقادات ماسك فعالة و 20٪ من الوقت كانت "إشكالية"، حتى أنها جعلت الناس "يخافون من إعطائه أخبارًا سيئة".

يرجع إيزاكسون "الخط المظلم" لدى ماسك واستعداده للمخاطرة إلى علاقته بوالده، فضلاً عن التنمر الذي تعرض له في شبابه.

قال إيزاكسون: "لدى إيلون ماسك أيضًا رغبة في الدراما، سواء في حياته الشخصية أو المهنية".

ونفى إيرول ماسك أنه ساهم في "الخط المظلم" لماسك في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى Insider ، قائلاً إن "إيلون وأنا في هذه الأيام على علاقة جيدة إلى حد ما".