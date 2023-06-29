شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد iOS وAndroid.. مستخدمو ويندوز 11 لن يحتاجوا إلى كلمات مرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحارب مايكروسوفت حاليًا في معركة قانونية مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، وخلال جلسة الاستماع ، تم الكشف عن العديد من الخطط التي لم يكشف عنها من قبل الشركة للجمهور، وفي أحد هذه القطاعات من جلسات الاستماع، أتاحت مايكروسوفت معلومات تجارية سرية حول نقل Windows إلى السحابة.

وفى عرض تقديمى داخلى، كشفت الشركة عن نيتها نقل Windows إلى السحابة على الجانب التجاري باستخدام Windows 365، كما يريد عملاق البرمجيات تقديم نفس الوظائف لعملائه، وفي العرض التقديمي من 22 يونيو بعنوان "حالة الأعمال" ، ناقشت مايكروسوفت البناء على "Windows 365 لتمكين نظام تشغيل Windows كامل متدفق من السحابة إلى أى جهاز".

ويذكر أن الإصدار الكامل من مايكروسوفت 365 متاح بالفعل على السحابة للعملاء التجاريين ، ومع ذلك ، فإن Windows 11 يشهد بالفعل تكاملاً عميقًا للخدمة مع أحدث نظام تشغيل.

وقد يعني Windows المستند إلى السحابة أنه يمكن للمستخدمين "دفق" نظام التشغيل Windows من أي مكان على أي جهاز ولن يضطروا إلى تثبيت نسخة محلية من على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، من المحتمل أن يقلل هذا من فرص تجميد Windows و "تلفه" في سيناريوهات معينة.

ابتكار نظام التشغيل والشريحة المخصصة

تريد مايكروسوفت أيضًا تقديم "ابتكارات جديدة لنظام التشغيل" لزيادة شعبية نظام التشغيل Windows، وفي شريحة منفصلة ، تذكر مايكروسوفت الحاجة إلى "تعزيز القيمة التجارية لنظام Windows والاستجابة لتهديد Chromebook" لأولويات "العمل الحديث".

ويقال إن صانع Windows يخطط للذهاب إلى طريق Apple والاستثمار في شراكات السيليكون المخصصة أيضًا. يتماشى هذا مع تقرير سابق زُعم فيه أن مايكروسوفت كانت تبحث في تصميم معالجات قائمة على ARM للخوادم وأجهزة Surface.

وشهدت أجهزة MacBooks بالفعل ارتفاعاً في الأداء والنسخ الاحتياطي للبطارية منذ أن انتقلت إلى معالجات السلسلة M، وأشارت التقارير الأخيرة إلى عمل مايكروسوفت على رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لمواجهة Nvidia.