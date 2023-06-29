شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تضاعف الغرامة على جوجل لإساءة استخدام سوق استضافة الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة مراقبة مكافحة الاحتكار فى روسيا، تغريم محكمة روسية لشركة جوجل 4 مليارات روبل (47 مليون دولار)، ويرجع ذلك إلى فشل جوجل في دفع غرامة سابقة بزعم إساءة استغلال موقعها المهيمن في سوق استضافة الفيديو.

وفي فبراير 2022، تلقت جوجل غرامة قدرها 2 مليار روبل بسبب النهج غير الشفاف والمتحيز وغير المتوقع من جانبها الفرعى، YouTube ، في تعليق وحظر حسابات المستخدمين والمحتوى. أعلنت خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية (FAS) هذا الإعلان ، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء تاس.

واستأنفت Google القرار في وقت سابق. ومع ذلك ، اعتبارًا من يوم الثلاثاء ، لم تعلق Google على الغرامة الأخيرة، وأبلغت FAS أنه تم مضاعفة الغرامة السابقة لشركة Google لأنهم لم يدفعوها. وقالت الهيئة التنظيمية "يتعين على الشركة بالإضافة إلى ذلك أن تدفع أكثر من 4 مليارات روبل لميزانية الاتحاد الروسي".

وكانت جوجل أوقفت مبيعات الإعلانات عبر الإنترنت في روسيا بعد الحرب الأخيرة، ومع ذلك ، لا تزال الشركة تقدم بعض الخدمات المجانية. لسوء الحظ ، بسبب استيلاء السلطات على حسابها المصرفي ، تقدمت شركة جوجل الروسية التابعة لشركة جوجل بطلب الإفلاس.

وتم حظر وسائل الإعلام الروسية التي تمولها الدولة من قبل موقع يوتيوب في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من ضغوط الهيئات الحكومية الروسية والسياسيين على موقع YouTube ، إلا أن الحكومة الروسية لم تتخذ بعد نفس الإجراء الذي اتخذته ضد Twitter و Facebook و Instagram ، والتي تم حظرها جميعًا.

وتطلب الحكومة الروسية من شركات التكنولوجيا الأجنبية تخزين البيانات الشخصية للمواطنين الروس على خوادم موجودة في روسيا، وقد يؤدي عدم الامتثال إلى فرض غرامات أو حتى حظر، وفي عام 2021 ، تم تغريم Google بحوالي 100 مليون دولار من قبل محكمة في موسكو لفشلها في إزالة المحتوى المحظور بموجب القانون الروسي.

ووجدت محكمة مقاطعة تاجانسكي أن Google تجاهلت مرارًا وتكرارًا طلبات حذف المحتوى المحظور وأمرت الشركة بدفع غرامة إدارية تقارب 7.2 مليار روبل ، أي ما يعادل حوالي 98.4 مليون دولار.