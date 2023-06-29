شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تواجه مشكلة مع المعلنين بسبب انتهاك إرشادات الإعلانات الخاصة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن جوجل تواجه مشاكل حاليا بسبب ادعاءات تفيد بأنها خدعت العديد من المعلنين بشأن عدد الأشخاص الذين شاهدوا إعلاناتهم على مواقع الويب والتطبيقات التابعة لجهات خارجية، بزعم فرض رسوم على هذه الإعلانات على الرغم من المعلومات المضللة، وذلك وفقًا لتقرير من صحيفة وول ستريت جورنال ، انتهكت Google شروط الخدمة الخاصة بها.

وأجرت Adalytics ، وهي شركة تحلل الإعلانات عبر الإنترنت ، دراسة وجدت أن 80٪ من إعلانات الفيديو من Google لا تلبي معاييرها الخاصة، وكشفت الدراسة أن Google قد وضعت إعلانات فيديو على مواقع لا تلبي معاييرها الخاصة لتحقيق الدخل ، من بين انتهاكات أخرى.

واكتشف البحث أن بعض المعلنين الذين يدفعون مقابل إعلانات TrueView على مواقع الويب والتطبيقات الخارجية قد لا يتلقون النتائج المتوقعة.

ويُعد TrueView من Google أحد منتجات إعلانات الفيديو التي تظهر على YouTube، وكذلك على مواقع وتطبيقات أخرى عبر الإنترنت، حيث يتمتع المستخدمون بخيار تخطي الإعلان بعد خمس ثوانٍ، ولا يتم فرض رسوم على المعلنين إلا إذا شاهد المستخدم 30 ثانية على الأقل أو طول الإعلان إذا كان أقصر من 30 ثانية. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يحتوي الفيديو على صوت وألا يتم تنشيطه بواسطة مستخدم يقوم بالتمرير بعده.

وقامت الشركة بتحليل الحملات الإعلانية لأكثر من 1000 علامة تجارية على الإنترنت واكتشفت أن العديد من إعلانات TrueView لا تمتثل لإرشادات Google، وتم عرض بعض الإعلانات في مشغلات فيديو صغيرة في الزاوية أو على جانب الشاشة ، بينما تم كتم صوت البعض الآخر تمامًا ويفتقر إلى محتوى الفيديو الفعلي بين الإعلانات. بالإضافة إلى ذلك ، تم عرض بعض الإعلانات مع قليل من تفاعل المستخدم أو التنشيط.

ويشير التقرير إلى أن بعض العلامات التجارية ، مثل Disney + و Samsung و Johnson & Johnson ، قد عرضت إعلانات الفيديو الخاصة بها على مواقع الويب التي لا تلبي معايير Google، بالإضافة إلى ذلك ، وجدت الشركة أنه حتى الوكالات الحكومية ، بما في ذلك الجيش الأمريكي ، وإدارة الضمان الاجتماعي ، والرعاية الطبية ، قد تأثرت.