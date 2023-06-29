شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا يعنى حصول ChatGPT على مميزات جديدة للتصفح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستطيع شركة OpeAI ، الشركة التي تقف وراء برنامج chatbot الشهير ChatGPT، الآن تصفح الويب على الهاتف المحمول، حيث قدمت الشركة ميزة تصفح جديدة لمستخدمي خدمتها المتميزة ChatGPT Plus، و كشفت الشركة أن مستخدمي ChatGPT Plus يمكنهم الآن تصفح الويب مباشرة من التطبيق.

وقالت الشركة: "يمكن الآن للمستخدمين الإضافي استخدام التصفح للحصول على إجابات شاملة ورؤى حالية حول الأحداث والمعلومات التي تتجاوز بيانات التدريب الأصلية للنموذج".





كيفية تمكين ميزة التصفحلتمكين ميزة التصفح ، يحتاج مستخدمو ChatGPT Plus إلى الانتقال إلى قسم "الميزات الجديدة" الموجود في إعدادات التطبيق. بعد ذلك ، سيتعين على المستخدمين تحديد GPT-4 في مبدل النموذج واختيار "تصفح باستخدام Bing" في القائمة المنسدلة.

ووفقًا لـ OpenAI ، تثبت وظيفة التصفح أنها ذات قيمة خاصة للاستفسارات المتعلقة بالأحداث المعاصرة والمعرفة الأخرى "التي تتجاوز نطاق بيانات التدريب الأولية لـ ChatGPT"

وفي وقت سابق من هذا العام ، أصدرت Microsoft و OpenAI إعلانًا مشتركًا بشأن إدخال إمكانات التصفح ، مع التركيز في البداية على المحتوى المستند إلى الويب. يدعم هذا التحسين بشكل كبير فائدة ChatGPT كمساعد ، خاصة للأغراض البحثية.

وقبل هذا التحديث ، كافحت ChatGPT لتقديم إجابات مرضية ودقيقة على استفسارات مثل "من الذي فاز في بطولة 2023 March Madness للسيدات؟"





قدم ChatGPT مؤخرًا ميزة الروابط المشتركةوقدمت ChatGPT الشهر الماضي ميزة الروابط المشتركة التي تتيح للمستخدمين مشاركة محادثاتهم بسهولة. الروابط المشتركة تسمح للمستخدمين بإنشاء عنوان URL فريد لمحادثة ChatGPT. يمكن بعد ذلك مشاركة الرابط مع الأصدقاء والزملاء والمتعاونين.

وتهدف الميزة إلى جعل تجربة ChatGPT أكثر تفاعلية كما أنها تحل محل الطريقة القديمة في التقاط لقطات الشاشة ومشاركة المحادثة. تتيح هذه الميزة أيضًا للمستخدمين مشاركة محادثة باسمهم أو مجهول.