شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأرض فى أول صورة من القمر الصناعى الروسى Meteor-M والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت مؤسسة "روس كوسموس" أول صورة أرسلها القمر الصناعي الروسي Meteor-M No. 2-3، الذي أطلق إلى المدار يوم أمس من مطار فوستوشني الفضائي.

وجاء في بيان المؤسسة: "تم استلام أول بيانات من القمر الصناعي Meteor-M No. 2-3، للأرصاد الجوية الذي أطلق إلى الفضاء من مطار فوستوتشني الفضائي، وتعمل جميع أجهزة القمر بصورة طبيعية".



صورة القمر الصناعى

ويشير البيان، وفقا لما ذكره موقع "RT"، إلى أن الصورة المنشور هي لمنطقة تقع في شرق سيبيريا والتقطت بجهاز المسح المتعدد المناطق المنخفض الدقة (MSU-MR). وتجدر الإشارة إلى أن MSU-MR مخصص لإجراء مسح بزاوية واسعة (على شريط يصل عرضه إلى 2850 كيلومترا) للغطاء السحابي وسطح الأرض، بما في ذلك الغطاء الجليدي، بدقة تبلغ كيلومترا واحدا.

وبالإضافة إلى ذلك، يوجد على متن القمر الصناعي الجديد نظام مسح متعدد القنوات متوسط الدقة على نطاق 900 كم بدقة 60 أو 120 مترا، ونظام رادار لمسح سطح الأرض ومعدات القياس الإشعاعي لسبر درجة الحرارة والرطوبة في الغلاف الجوي في نطاق التردد العالي جدا، الضروري للتنبؤ المبكر بالأعاصير والزوابع. كما زود القمر بمطياف فورييه للأشعة تحت الحمراء للحصول على درجة الحرارة والرطوبة في طبقة التروبوسفير والستراتوسفير السفلى، و لتحديد محتوى الأوزون الكلي في طبقة الأوزون الأرضية، وأجهزة لمراقبة ظروف الإشعاع و حالة الغلاف المغناطيسي والغلاف الجوي المتأين والغلاف الجوي العلوي.