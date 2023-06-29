شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار طائرة بدون طيار تطلق من أنبوب محمول.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب التجريبي لتصميم الطائرات بدون طيار أن الخبراء ابتكروا طائرة مسيرة تطلق من أنبوب محمول، ما يسمح للجندي بإطلاقها من أي مكان.

ويقول مصدر في المكتب في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء: "تجري حاليا أعمال التصميم والإنتاج التجريبي للمكونات الفردية لذخيرة الطائرة المسيرة Vektor-120. ونخطط للبدء في اختبارها في مطلع عام 2024. وتطلق هذه الطائرة من أنبوب محمول يستخدم مرة واحدة فقط ويكون ضمن معدات العسكري".

ويشير المصدر، إلى أن الجزء الحربي من هذه الطائرة المسيرة سيكون قادرا على رفع حمولة وزنها 220-250 جراما.

ويقول: "هذا الوزن يكفي تماما لتجاوز فعالية قنابل RGD-5 أو F-1 أو ينافس قذائف RPG- 7".

ووفقا للمصدر تتميز Vektor-120 عن نظائرها الأمريكية في أنه يمكن إطلاقها من أي مكان ومن مختلف الوضعيات "من نافذة المنزل، أو خندق، أو غابة وغير ذلك. ويمكن للجندي حمل انبوب الإطلاق كما يحمل قاذفة القنابل اليدوية وإطلاق الطائرة المسيرة من داخل المبنى دون أي دخان وبعد مسافة معينة تنفتح اجنحتها وتتجه إلى الهدف المطلوب".

ويشير المصدر إلى أن طول الأنبوب 90 سم وقطره 10 سم ووزنه مع الطائرة المسيرة 2.8 كلج، وباع جناحي الطائرة 1.2 متر، وأن أقصى سرعة لها تصل إلى 200 كم في الساعة.

ومن المقرر استخدام هذه الطائرات المسيرة في تدمير المدرعات الخفيفة مثل حاملات الجنود والسيارات المدرعة.