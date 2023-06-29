شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق ChatGPT فى آيفون يتيح البحث عبر بينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة أوبن أيه آي OpenAI تحديثًا جديدًا لتطبيق شات جي بي تي ChatGPT في آيفون يضيف خاصية البحث عبر محرك بحث مايكروسوفت بينج مباشرةً من داخل التطبيق.

ووفقًا للملاحظات المرفقة بالتحديث، فإن تلك الميزة الجديدة ستكون متاحة فقط لمشتركي النسخة المأجورة من تطبيق ChatGPT فى آيفون، وفقاً لموقع aitnews.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية استخدام خاصية التصفح عبر بينج داخل التطبيق من أجل الحصول على إجابات شاملة وبعض المعلومات المحدثة التي تتجاوز البيانات التي تدربت عليها نماذج GPT.

ويمكن تفعيل هذه الميزة بالذهاب إلى إعدادات التطبيق، والضغط على “مزايا جديدة New Features”، ثم اختيار “GPT-4″، ثم الضغط على خيار “تصفح مع بينج Browse with Bing” من القائمة.

وستكون تلك الميزة مفيدة للغاية للحصول على معلومات محدثة، لأن البيانات التي تدرب عليها أحدث نماذج الشركة GPT-4 تنتهي عند سبتمبر/ أيلول من عام 2021، ولا تتوفر لدى الروبوت أية معلومات أخرى بعد ذلك، لذا فإن إدماج البحث عبر محرك بحث بينج يُعد محاولة لحل تلك المشكلة.

وكانت شركة OpenAI قد أقدمت على إدماج بينج في نسخة سطح المكتب المخصصة لأجهزة الحاسوب في وقتٍ سابق.

يُذكر أن تطبيق ChatGPT الرسمى متاح على هواتف آيفون مجانًا وهو متوفر في أكثر من 40 دولة حول العالم ومنها دول عربية، ويمكن تحميله بدون دفع أي مقابل من متجر آب ستور، لكن شركة OpenAI توفر خطة إضافية مدفوعة مع مزايا أكثر تطلق عليها اسم ChatGPT Plus، وهي متاحة بسعر 20 دولارًا أمريكيًا في الشهر.