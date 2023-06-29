شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يكشف عن تقنيات مستقبلية ستغير حياتنا منها تذوق الطعام عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنبأ تقرير مذهل جديد بثورة في مستقبل تناول الوجبات، حيث سيدخل الذكاء الاصطناعي لمساعدتنا على تحديد الوجبات الصحية، وتذوق الطعام عن بُعد.

وقال تقرير أدارته شركة "ديلفرو" للتوصيل إنه يمكن تطوير تقنية التنفس، مما يسمح بمستوى عميق من التفصيل للوجبات التي تلائم كل شخص على حدة، وفقاً لموقع skynewsarabia.

كما أشار التقرير الذي نشرته "سكاي نيوز" إلى أن التقنيات المستقبلية ستسمح للمشتري بأن "يتذوق الطعام عن بعد"، خلال تطبيقات التوصيل، قبل القيام بالطلب.

واقتراح آخر قدمه التقرير هو أنه يمكن استخدام الواقع الافتراضي والمعزز لخداع الأشخاص الذين يبتعدون عن الخضار ليعتقدوا أنهم يأكلون الشوكولاتة أو الحلويات بدلا من ذلك. ما إذا أراد شخص التقليل من الكحول، فيمكن تقديم العصائر، التي تحاكي طعم ونكهة النبيذ الحقيقي.

ووفقا لسكاي نيوز فمن المتوقع أن نشهد منتجات مثل المثلجات المضادة للشيخوخة، وقوائم طعام تحدد نسبة الدوبامين "هرمون السعادة" فيها.

كما يتصور التقرير الذي يحمل اسم "طعام المستقبل"، حفلات عشاء في الواقع الافتراضي، مما يسمح للمستهلكين بإنشاء عشاء ربما يشمل المشاهير. وأشار التقرير إن التقنيات "الثورية" هذه قد تكون متوفرة في عالمنا خلال 20 عاما القادمة.