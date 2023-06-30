شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟. أبرز الاختلافات بين روبوت Bing Chat فى سكايب و My AI فى سناب شات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الروبوتات أثناء استخدام تلك التطبيقات، بطرح الأسئلة المختلفة، وطلب تقديم أفكار حول موضوع معين، وغير ذلك. وعلى الرغم من أن كليهما روبوتات دردشة متوفرة داخل تطبيقات المراسلة، بمجرد استخدامهما ستلاحظ أن هذه الروبوتات تستجيب بشكل مختلف للطلبات.

وفيما يلي خمسة اختلافات رئيسية بين روبوت My AI في سناب شات وBing Chat في سكايب:





1- النموذج اللغوييستند روبوت My AI في سناب شات إلى النموذج اللغوي GPT-3.5 مثل الإصدار المجاني من ChatGPT، وهو نموذج لغوي طورته شركة OpenAI يؤلف نصوصًا ويحاكي الأسلوب البشري. ومع ذلك لا تتوقع أن تحصل على جودة الإجابة نفسها، فقد دربت OpenAI روبوت ChatGPT على كمية بيانات أكبر بكثير مما فعلته سناب شات.

أما بالنسبة إلى روبوت Bing Chat في سكايب فهو يستند إلى النموذج اللغوي GPT-4 الأكثر تقدمًا. ويقدم مخرجات دقيقة تتدفق بسلاسة، وعند استخدامه ستحصل على إجابات أكثر تفصيلًا؛ لأنه مدرّب على كمية بيانات أكثر من GPT-3.5.





2- تقديم إجابات تستند إلى الموقعفي حين أن سناب شات وسكايب يخزنان بيانات الموقع، فإن روبوت My AI هو الذي يقترح مواقع دقيقة عن سؤاله عن أماكن معينة، فهو يستخدم موقعك الحالي للعثور على الأماكن القريبة منك، على سبيل المثال: المطاعم والمستشفيات ومحطات الوقود. ولكن لا يمكن لروبوت Bing اكتشاف الأماكن القريبة. بدلًا من ذلك، فإنه يقترح فقط طرقًا للتنقل، مثل: استخدام خرائط جوجل.





3- دقة البياناتيجيب كل من Bing Chat و My AI عن الأسئلة العامة. ومع ذلك، يوفر Bing مخرجات أكثر موثوقية؛ لأنه يسحب البيانات في الوقت الحالي من الإنترنت، ويفهم الأخبار المختلفة، كأخبار المشاهير والأحداث الرياضية العالمية الحديثة.

يحتوي My AI على مجموعات بيانات محدودة؛ لأنه يعتمد على النموذج اللغوي الخاص بروبوت ChatGPT، ولا يعرف عن الأحداث التي حصلت بعد عام 2021، بالإضافة إلى أن روبوت My AI معرّض لما يُسمى (هلوسة الذكاء الاصطناعي) AI hallucinations.





4- الدقة في حل المسائل الرياضيةيمكن لروبوت My AI وروبوت Bing Chat حل المسائل الرياضية. لكن My AI يفتقر إلى الدقة، ويمكن للمستخدمين خداعه بكتابة إجابات غير صحيحة.

يتفوق Bing Chat في سكايب في الرياضيات، ولا يجيب عن الأسئلة بشكل صحيح فحسب، بل يوفر أيضًا طرقًا متعددة لحل المسائل الرياضية، ولا يمكنك تضليل Bing بإجابات مزيفة، بل يؤكد على إجابته الأصلية إذا أخبرته أنك حصلت على إجابة مختلفة عن إجابته التي قدمها.





5- إمكانية الوصولروبوت Bing Chat متاح لمعظم مستخدمي سكايب بشكل افتراضي. فقط اكتب كلمة Bing في شريط البحث، وسيظهر في قسم (الروبوتات) Bots، انقر فوقه لإنشاء نافذة دردشة خاصة. أما روبوت My AI في سناب شات فقد بدأ كميزة تجريبية حصرية لمشتركي Snapchat Plus في فبراير 2023، وقبل فترة وجيزة أتاحت سناب شات روبوت الدردشة لجميع المستخدمين.

بينما يقدم روبوت My AI في سناب شات النكات ويساعد في تعرّف الأماكن القريبة التي تريد الوصول إليها ويجيب عن الأسئلة العامة، فإنه يوفر مخرجات غير متسقة وغير دقيقة.

من ناحيةٍ أخرى، يوفر Bing Chat في سكايب إجابات احترافية وأكثر دقة ويمكنه توفير معلومات عن الأحداث التي وقعت حديثًا، ويمكنك استخدامه لمساعدتك في إنجاز بعض المهام بسرعة، مثل: كتابة رسائل البريد الإلكتروني، وتلخيص المقالات الطويلة، وغيرها.