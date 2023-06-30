شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد منشئ ChatGPT OpenAI لانتهاك قوانين الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم شركة OpenAI، منشئ ChatGPT، بسرقة "كميات هائلة" من المعلومات الشخصية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في عملية مطاردة غير مكترثة للأرباح، وهي مجموعة من الأفراد المجهولين ادعوا في دعوى قضائية تسعى للحصول على وضع دعوى جماعية.

انتهكت شركة OpenAI قوانين الخصوصية من خلال نزع 300 مليار كلمة سرًا من الإنترنت، والتنصت على "الكتب والمقالات والمواقع الإلكترونية والمنشورات - بما في ذلك المعلومات الشخصية التي تم الحصول عليها دون موافقة" ، وفقًا للدعوى المترامية الأطراف المكونة من 157 صفحة، وفقاً لموقع gadgets360.

وقالت شركة كلاركسون للمحاماة في الدعوى المرفوعة في محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو، إن المدعين موصوفون من خلال وظائفهم أو مصالحهم ، وقد استشهدوا بمبلغ 3 مليارات دولار كأضرار محتملة ، بناءً على فئة الأفراد المتضررين الذين يقدرون أنهم بالملايين.

ويزعمون أنه "على الرغم من البروتوكولات المعمول بها لشراء واستخدام المعلومات الشخصية، فقد اتخذ المدعى عليهم نهجًا مختلفًا: السرقة"، حيث يتم تدريب برنامج chatbot الشهير الخاص بالشركة ChatGPT وغيره من المنتجات على معلومات خاصة مأخوذة مما وصفه المدعون بمئات الملايين من مستخدمي الإنترنت ، بما في ذلك الأطفال ، دون إذن منهم.

مايكروسوفت، التي تخطط لاستثمار 13 مليار دولار في OpenAI ، تم تسميتها أيضًا كمدعى عليها.

أثار ChatGPT وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى اهتمامًا شديدًا بوعد التكنولوجيا ، لكنه أثار أيضًا عاصفة نارية حول الخصوصية والمعلومات المضللة. يناقش الكونجرس إمكانات ومخاطر الذكاء الاصطناعي حيث تثير المنتجات أسئلة حول مستقبل الصناعات الإبداعية والقدرة على سرد الحقيقة من الخيال. دعا سام ألتمان ، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI ، في شهادته أمام الكابيتول هيل الشهر الماضي ، إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي. لكن الدعوى القضائية تركز على كيفية حصول شركة OpenAI على شجاعة منتجاتها في البداية.

OpenAI ، التي تتصدر الصناعة المزدهرة ، متهمة في الدعوى بإجراء عملية تجريف سرية هائلة على شبكة الإنترنت ، وانتهاك شروط اتفاقيات الخدمة وقوانين الخصوصية والملكية الخاصة بالولاية والفيدرالية.

أحد القوانين التي تم الاستشهاد بها هو قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر ، وهو قانون فيدرالي لمكافحة القرصنة تم الاستناد إليه في إلغاء النزاعات من قبل، وتشمل الدعوى أيضًا دعاوى التعدي على الخصوصية والسرقة والإثراء غير المشروع وانتهاكات قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية.

يزعم المدعون أن شركة OpenAI تقوم بشكل غير قانوني باختلاس البيانات الشخصية على نطاق واسع للفوز في "سباق تسلح الذكاء الاصطناعي" ، وهي تصل بشكل غير قانوني إلى المعلومات الخاصة من تفاعلات الأفراد مع منتجاتها ومن التطبيقات التي دمجت ChatGPT، وتسمح عمليات الدمج هذه للشركة بجمع بيانات الصور والموقع من Snapchat ، وتفضيلات الموسيقى على Spotify ، والمعلومات المالية من Stripe والمحادثات الخاصة على Slack و Microsoft Teams ، وفقًا للدعوى.

في إطار مطاردة الأرباح ، تخلت شركة OpenAI عن مبدأها الأصلي المتمثل في تطوير الذكاء الاصطناعي "بالطريقة التي من المرجح أن تفيد البشرية ككل" ، كما يزعم المدعون، وتضع الدعوى عائدات ChatGPT المتوقعة لعام 2023 بمبلغ 200 مليون دولار.