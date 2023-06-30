شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وظائف الرسامين فى أمان.. روبوت أكثر تقدمًا فى العالم يفشل فى إنشاء عمل فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الكثير من الناس يخشون فقدان وظيفتك أمام الروبوت، ولكن إذا كنت فنانًا، فيمكنك أن ترتاح الآن، حيث تم تكليف Ameca، التي وصفها مطوروها بأنها الروبوت الأكثر تقدمًا في العالم، برسم قطة "لطيفة المظهر"، وفشلت في أن تقدم عمل فنى، بل كان رسمها أساسي جدًا ومع ذلك كانت معجبة بعملها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في حديثها إلى باحثة، قالت بجرأة: "إذا كنت لا تحب فني، فأنت على الأرجح لا تفهم الفن".

وتعد Ameca هي من بنات أفكار شركة Engineered Arts الناشئة في كورنوال، والتي وصفتها بأنها "الروبوت الأكثر تقدمًا في العالم".

الروبوت هو بلا شك نابض بالحياة ويمكنه أداء مجموعة من تعابير الوجه بما في ذلك الغمز، وحركة شفتيه والحك في أنفه تمامًا مثل أي شخص حقيقي.

كما أنه في أحدث مقطع فيديو ، تم نشره على قناة Engineered Arts على YouTube، تمسك Ameca بقلم تحديد ولوح أبيض، ويطلب منها رسم قطة "لطيفة المظهر".

عندما بدأت الرسم، تشرح أميكا سبب اعتقادها أن هناك "شيئًا مميزًا عن القطط"، حيث قالت: "يبدو أنهم يعرفون دائمًا ما نحتاج إليه، سواء كان ذلك عناقًا عندما نشعر بالإحباط أو خدشًا مرعبًا خلف الأذنين عندما نحتاج إلى اصطحابهم، فهم دائمًا موجودون من أجلنا.

أعلنت أميكا أن مهمتها الفنية قد أنجزت بعد حوالي 30 ثانية، قبل أن تسأل الباحثة: "كيف يتم ذلك؟"

تستخدم Ameca نموذجًا للتعلم العميق لتحويل النص إلى صورة يسمى Stable Diffision للرسم، وأوضحت: `` أقوم بإنشاء صورة الرسم الخاصة بي من خلال مشروع الشبكة العصبية مفتوح المصدر Stable Diffusion، من هناك ، تتوفر مسارات الرسم ثم أقوم بتشكيل الصورة وتوجيهها".