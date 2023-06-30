شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى؟ كيفية إعادة ضبط المصنع لهاتف وكمبيوتر أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد ضمان مسح جهاز الكمبيوتر أو الهاتف بشكل صحيح قبل أن تبيعه للأبد، فستكون عملية إعادة تعيين إعدادات المصنع مهمة، وهى مختلفة من جهاز لآخر من أجهزة أبل، ولكنها عادةً ما تكون سهلة، ونرصد لكل الخطوات وفقا لما ذكره موقع "the verge".





سطح مكتب MacBook أو macOSيمكنك على سطح مكتب MacBook أو macOS، أن تتأكد أولاً من نسخ جميع ملفاتك الشخصية احتياطيًا إلى خدمة التخزين السحابية التي تختارها أو إلى محرك أقراص ثابت خارجي، وبمجرد التأكد من تكرار كل شيء وتأمينه في مكان آخر غير محرك الأقراص الثابتة، يمكنك مسح جهاز الكمبيوتر.

إذا كان لديك نظام يعمل بنظام macOS Ventura:

• اذهب إلى إعدادات النظام> عام.

• سترى "مساعد الترحيل" على اليسار، اضغط فوق مسح كل المحتوى والإعدادات واتبع الإرشادات من هناك.

إذا كان لديك macOS Monterey:

• اذهب إلى إعدادات النظام> تفضيلات النظام.

• اضغط فوق "محو كل المحتوى والإعدادات" واتبع الإرشادات من هناك.

إذا كان لديك نظام قديم لم يتم تحديثه، أو إذا كانت التوجيهات أعلاه لا تعمل، فجرب ما يلي:

• اضغط فوق شعار Apple في الأعلى، واضغط على إعادة التشغيل.

• بمجرد سماع رنين بدء التشغيل، استمر في الضغط على مفتاحي Command + R حتى يظهر شعار Apple على شاشتك، سيؤدي ذلك إلى تحميلك في قسم الاسترداد لمحرك الأقراص الثابتة، مما يتيح لك محو معلوماتك الشخصية مرة واحدة وإلى الأبد.

• من بين التطبيقات المدرجة، افتح Disk Utility، ثم اضغط فوق الخيار الأول المدرج تحت اسم محرك الأقراص الثابتة، إذا لم تكن قد غيرت اسمه، فمن المحتمل أن يطلق عليه "Macintosh HD".

• انتقل إلى مسح وتأكيد التحديد، إذا اخترت مسح جهاز الكمبيوتر الخاص بك بشكل آمن، فستستغرق العملية بضع ساعات لتكتب على محرك الأقراص الخاص بك عدة مرات.

• بعد الانتهاء من هذه الخطوة، تكون جاهزًا لإعادة تثبيت نظام التشغيل، اضغط فوق علامة x الحمراء، وستتم إعادتك إلى قائمة الاسترداد، تأكد من اتصال جهازك بالإنترنت، ثم اضغط على إعادة تثبيت macOS لإعادته إلى إعدادات المصنع.





أجهزة iPhone أو iPad

قبل مسح هاتفك أو جهازك اللوحي، قم بتشغيل iCloud لمزامنة جميع المعلومات التي تريد الاحتفاظ بها، ثم:

• افتح تطبيق الإعدادات وانتقل إلى عام.

• بمجرد أن تكون هناك، قم بالتمرير لأسفل إلى "نقل الهاتف" أو إعادة تعيينه ، ثم اضغط على "محو كل المحتوى والإعدادات" أسفل الشاشة. (إذا كنت تقوم بالتحويل إلى iPhone جديد ولم تكن متأكدًا من استعدادك، فاضغط على "البدء" تحت العنوان الفرعي "التحضير لجهاز iPhone الجديد أولاً".

• إذا طُلب منك ذلك، ادخل رمز المرور أو كلمة مرور معرف Apple.