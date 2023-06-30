شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس Microsoft يدعو إلى تنظيم أسرع للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث رئيس مايكروسوفت براد سميث، عن فوائد تنظيم الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن لعملاق البرمجيات الأمريكي أن يساعد، وكرر رسالة لجمهور بروكسل أرسلها في واشنطن الشهر الماضي.

جنبًا إلى جنب مع مالك Twitter والرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk ، سعى سميث إلى محاكمة المنظمين والمشرعين من خلال دعوات لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وهي تقنية جذبت اهتمامًا عامًا هائلاً مع وصول برنامج ChatGPT المدعوم من Microsoft، وفقاً لموقع gadgets360.

شاركت Big Tech اقتراحات حول أفضل السبل لتنظيم الذكاء الاصطناعي ، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف بعض تأثير هذه القواعد على أعمالها.

يعمل الاتحاد الأوروبي على وضع تفاصيل القواعد المعروفة باسم قانون الذكاء الاصطناعي ، وهو أول قانون عالمي يمكن أن يضع معيارًا للدول الأخرى.

قال سميث في مدونة على الإنترنت: "نعتزم تقديم مساهمات بناءة للمساعدة في إثراء العمل المستقبلي"، وكرر بعد ذلك رسالته في مؤتمر في بروكسل.

وقال إن مخطط Microsoft المكون من خمس نقاط لحكم الذكاء الاصطناعي ، والذي يتضمن أطر أمان الذكاء الاصطناعي التي تقودها الحكومة ، ومكابح الأمان لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتحكم في البنية التحتية الحيوية وتضمن الوصول الأكاديمي إلى الذكاء الاصطناعي يتوافق مع تشريعات الاتحاد الأوروبي المقترحة.

كما حث سميث الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول مجموعة السبع والهند وإندونيسيا على العمل معًا بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع قيمهم ومبادئهم المشتركة.