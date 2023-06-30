شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جامعة هارفارد تخطط لتوظيف روبوت مزود بإمكانيات ChatGPT كمدرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطو جامعة هارفارد خطوات واسعة في دمج الذكاء الاصطناعي (AI) في برنامج الترميز الخاص بها، حيث تخطط الجامعة لتوظيف روبوت محادثة AI مزود بإمكانيات ChatGPT ، كمدرس في دورة علوم الكمبيوتر 50: مقدمة في علوم الكمبيوتر (CS50).

اقترح معلمو البرنامج أن يتم تطوير معلم الذكاء الاصطناعي بناءً على نماذج GPT 3.5 أو GPT 4 المتقدمة من OpenAI ، مما يبرز التزام جامعة هارفارد بالاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي للأغراض التعليمية. يبدأ البرنامج في سبتمبر وسيُطلب من الطلاب المسجلين الاستفادة من أداة الذكاء الاصطناعي هذه.

قال ديفيد مالان أستاذ CS50 لصحيفة هارفارد كريمسون:"أملنا هو أنه من خلال الذكاء الاصطناعي، يمكننا في النهاية تقريب نسبة مدرس 1: 1: نسبة الطلاب لكل طالب في CS50، من خلال تزويدهم بالأدوات القائمة على البرامج التي يمكن، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".

"لطالما كان تقديم الدعم المخصص لأسئلة الطلاب المحددة يمثل تحديًا على نطاق واسع عبر edX و OpenCourseWare بشكل عام، مع وجود العديد من الطلاب عبر الإنترنت، لذلك ستفيد هذه الميزات الطلاب في الحرم الجامعي وخارجه".

يأتي تقديم مدرب روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي في وقت تشهد فيه أدوات الذكاء الاصطناعي شهرة غير مسبوقة.

وأصبح ChatGPT من OpenAI، الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2022 ، أسرع التطبيقات نموًا على الإطلاق.

في غضون شهرين فقط، اجتذب برنامج الدردشة الآلي 100 مليون مستخدم نشط، القدرات المتنوعة لروبوت الدردشة، بدءًا من إنشاء كود الكمبيوتر إلى تأليف الشعر والمقالات، جذبت المستخدمين للبحث عن وظائفه المتنوعة.

على الرغم من ذلك لا تزال المخاوف بشأن الدقة و "الهلوسة" الخاصة بالذكاء الاصطناعي قائمة مع هذه التكنولوجيا وهو أمر اعترفت به جوجل.

حذر عملاق محرك البحث المستخدمين مؤخرًا من أن Bard الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي قد لا يوفر دائمًا المعلومات الصحيحة.

يؤكد البروفيسور مالان، إدراكًا منه للقيود المحتملة، على أهمية التفكير النقدي للطلاب عند مواجهة محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وسلط الضوء على أنه سيتعين على الطلاب ممارسة حكمهم عند تقييم المعلومات، ومع ذلك لا يزال متفائلاً بشأن مستقبل هذه الأدوات.

ويؤكد على قيمة ردود الفعل من كل من الطلاب والمعلمين في تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي، من خلال المشاركة النشطة في العملية، سيتعين على الطلاب والمعلمين المساهمة في التحسين المستمر لهذه التكنولوجيا.