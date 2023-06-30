شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف تفاصيل أول رحلة فضاء تجارية لشركة Virgin Galactic على متن طائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Virgin Galactic هي شركة رحلات فضائية تجارية لريتشارد برانسون، تم الإعلان عنها لأول مرة كفكرة في عام 2009، وتعد بتوفير مساحة لكل البشر، حيث يمكن للسائحين أن يدفعوا مقابل التجربة، وانطلقت أول رحلة أخيرا، ويبدو أن الطلب مرتفع على البعثات المستقبلية.

نرصد لك بعض الأسئلة والإجابات بشأن هذه الرحلة وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية:



ما هي Virgin Galactic؟ ما هي Virgin Galactic؟ Virgin Galactic هي شركة رحلات الفضاء التجارية لريتشارد برانسون، والتي تعمل منذ عام 2009، وانطلقت الرحلة الأولى، Galactic 01، حيث تقل ثلاثة من أفراد الطاقم من سلاح الجو الإيطالي والمجلس الوطني للبحوث في إيطاليا مع مدرب رائد فضاء واحد من شركة فيرجن جالاكتيك.

يمكن أن تمهد Galactic 01 الطريق للسائحين الذين يذهبون إلى الفضاء في رحلات المجرة الأخرى في وقت لاحق من هذا العام.







ما هي تكلفة بناء المركبة الفضائية فيرجن جالاكتيك؟ ما هي تكلفة بناء المركبة الفضائية فيرجن جالاكتيك؟ وفقًا لبحث أجرته New Space Economy، ستصل تكاليف كل رحلة تشغيلية 586000 دولار، والتي تشمل تكلفة تشغيل المحركات، وتأمين العملاء.

ما هي تكلفة تذاكر Virgin Galactic؟تكلف تذكرة السائحين لتجربة الفضاء 450 ألف دولار، وقال المنظمون إن هذا هو الثمن الذي يرغب الناس في دفعه، و "الطلب مرتفع"، وفقًا لموقع Virgin Galactic على الإنترنت، حيث اصطف بالفعل عدة مئات من العملاء.

كما أنه لبناء الطائرات، التي يوجد منها حاليًا ثلاث طائرات، من المتوقع أن تبلغ تكلفة كل منها حوالي 35 مليون دولار.





ماذا يحدث على متن الطائرة؟يجب أن تستغرق رحلات المجرة 90 دقيقة، بدءًا من إطلاق من 9.4 ميل (15 كم) فوق الأرض من طائرة حاملة، وهذا الرقم أعلى بالفعل مما تحلق عليه الطائرات التجارية النموذجية التي لا يزيد ارتفاعها عن ثمانية أميال.

سترتفع الطائرة والطاقم بعد ذلك إلى 50 ميلاً (80 كم) فوق كوكبنا، وهو ارتفاع شبه مداري، مما يعني أنهم سيصلون إلى حافة الفضاء دون الدخول في المدار فعليًا.

كما أنه بمجرد وصول الطائرة الفضائية إلى حافة الفضاء، ستحوم في مكانها لمدة خمس دقائق للسماح للركاب بتجربة انعدام الجاذبية، وإطلالات رائعة على كل من الفضاء والأرض من مجموعة النوافذ في سقف وجوانب الطائرة.