تكنولوجيا: مراجعة لهاتف OPPO A98 5G إصدار متوسط بتصميم رائع!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحظى سلسلة هواتف OPPO A المتوسطة بشعبية كبيرة بين المستخدمين ويضيف هاتف OPPO A98 5G بصمة جديدة في الأسواق بتصميم رائع لإصدار من الفئة المتوسطة.

قدمت Oppo هاتف OPPO A98 5G للأسواق بمستوى تسعير جيد لهاتف من الفئة المتوسطة يجمع بين التصميم الرائع وكاميرة مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل مع تقنية الذكاء الإصطناعي.

التصميم

يأتي هاتف OPPO A98 5G بتصميم مستوحى من Reno8 T 5G، مع غطاء خلفي يدعم تغيير اللون بفضل ميزة إنكسار الضوء التي تدعم الهاتف بتصميم عصري بمستوى يحاكي الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية، ويدعم الغطاء تغيير الألوان وفقاً للإضاءةبين الأزرق والبرتقالي والأصفر والأبيض.

من جانب أخر يظهر هاتف A98 5G بإطار سميك إلى حد ما في الجزء السفلي من الشاشة، كما يدعم تصميم الغطاء الخلفي مقاومة بصمات الأصابع.

ويضم الهاتف شاشة بحجم 6.72 إنش، ومع هذا الحجم الكبير في الشاشة إلا أن الهاتف يأتي بتجربة سلسة في الإمساك بالهاتف بيد واحدة، ويعود ذلك إلى التصميم المنحني ثلاثي الأبعاد في الغطاء الخلفي.

أيضاً تدعم Oppo شاشة الهاتف بجودة عرض FHD+ مع معدل تحديث 120Hz، بينما يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية التي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

كما يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 695 5G، ويدعم معايير LPDDR4X في الذاكرة العشوائية، وسعة تخزين UFS 2.2.

هاتف OPPO A98 5G يتميز أيضاً بتصميم خفيف بوزن 192 جرام، وأبعاد 165.6 في 76.1 في 8.2مم، كما يدعم الهاتف تقنية إستشعار البصمة وتقنية التعرف على الوجه أيضاً.

الآداء

يضم الهاتف معالج Snapdragon 695 من الفئة المتوسطة، وهو ليس الإصدار الأسرع آداء من معالجات 5G المقدمة من كوالكوم، إلا أن الهاتف غير مخصص للمهام المكثفة أو تشغيل الألعاب الثقيلة لذا يقدم المعالج آداء جيد في هذا الإصدار في مهام التصفح وتشغيل التطبيقات والتصوير.

من جانب أخر لا تدعم شاشة الهاتف تقنية HDR، إلا أن الهاتف يدعم الإنتقال بين معدل تحديث 60Hz و120Hz، أيضاً يمكن للشاشة أن تصل في أقصى سطوع إلى نسبة 950 nit.

وتدعم عدسات microscope في إعدادات الكاميرة التكبير حتى 40 مرة، ويدعم الهاتف أيضاً ميزة الذاكرة الإفتراضية التي تضيف سعة 8 جيجا بايت رام إلى الذاكرة الأصلية للهاتف.

وتقدم Oppo الهاتف بواجهة محسنة لدعم المستخدم بشكل أفضل، حيث ينطلق الهاتف بواجهة ColorOS 13.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13.

ويواجه OPPO A98 5G بعض المشاكل في التطبيقات المثبته مسبقاً على الهاتف، وهي من المشكلات الشائعة في هذه الفئة من هواتف Oppo المتوسطة، أيضاً يأتي الهاتف بآداء جيد في بعض الألعاب مثل Mobile Legends وPUBG Mobile عند إعدادات مرتفعة أو متوسطة، ولثبات مستوى معدل تحديث الإطارات تعد الإعدادات المتوسطة الإختيار الأمثل لتشغيل الألعاب.

البطارية

يمكن لبطارية OPPO A98 5G المميزة بقدرة 5000 mAh أن تدعم الهاتف في تشغيل الألعاب في فترة تتراوح بين 6 إلى 7 ساعات، ويمكن للهاتف مع الإستخدام العادي أن يستمر حتى يوم كامل.

من جانب أخر يدعم الهاتف شاحن سريع SuperVOOC بقدرة 67W لشحن الهاتف بشكل كامل خلال 44 دقيقة.

الكاميرة

يضم A98 كاميرة بمستوى آداء ممتاز في دعم المستخدمين في التصوير الثابت أو تسجيل الفيديو، وفي التجربة العملية لهذا الإصدار تم التأكيد على أن الهاتف يقدم آداء جيد جداً في التصوير في الإضاءة المنخفضة، وفي نمط macro يأتي الهاتف بآداء ممتاز بتفاصيل دقيقة.

هل يناسبك هذا الإصدار؟

تقدم Oppo هاتف OPPO A98 5G بتصميم رائع وآداء جيد لإصدار من الفئة المتوسطة، كما يتميز الهاتف بتصميم خارجي أنيق، ويضم معالج بآداء جيد إلا أنه ليس الآداء الأسرع في هذه الفئة من الهواتف المتوسطة، ويدعم تشغيل الألعاب بين إعدادات متوسطة ومرتفعة، إلا أنه يقدم الآداء الأمثل في الإعدادات المتوسطة مع معدل تحديث يصل إلى 120Hz، الهاتف يأتي بآداء ممتاز في الكاميرة بشكل خاص مع كاميرة microscope التي تقدم آداء مذهل في هاتف A98 5G.

0.00 أطلقت Oppo هاتف OPPO A98 5G بتصميم أنيق وكاميرة مميزة بآداء مذهل مع شحن ممتاز للبطارية، بينما يقدم المعالج آداء جيد في هذا الإصدار. 8.5/10 الإيجابيات تصميم خفيف وعصري مقاوم لبصمات الأصابع

عمر شحن ممتاز ودعم الشحن السريع

آداء مذهل لكاميرة microscope السلبيات إطار سميك أسفل الشاشة

معالج لا يقدم أسرع آداء في هذه الفئة

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