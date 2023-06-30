شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور هوائيات مميزة لشبكات 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة بطرسبورج الروسية لعلوم تقنيات الكهرباء أن علماءا تابعين لها تمكنوا من تطوير هوائيات بمواصفات خاصة ستحسن عمل شبكات 5G.

وجاء في بيان صادر عن الجامعة:"تمكن العلماء في جامعتنا من تطوير نموذج أولي لهوائي جديد سيحسن عمل شبكات الاتصالات الخلوية من الجيل الخامس 5G، والميزة الرئيسية لهذا الهوائي هو قدرته على تكوين وتجميع عدة حزم من الإشارات وتوجيهها في اتجاه معين، ما سيساعد على تحسين سرعة نقل البيانات في الشبكات وفقا لتقرير RT

وتبعا للمطورين فإن الابتكار الجديد يجمع بين التقنيات الرقمية والتناظرية، والهوائي الجديد يختلف عن الهوائيات الخاصة بالشبكات الخلوية المطروحة حاليا، إذ يمكنه أن يشكل عدة حزم من الإشارات في وقت واحد ويبثها في اتجاه معين، وبالإضافة إلى ذلك فإن نظام التحكم الموجود في منظومة الهوائي قادر على تحديد أماكن مستقبلات الإشارة لتأمين تغطية أوسع للاتصالات.

وحول الموضوع قال بافل تورالشوك الأستاذ المساعد في قسم الإلكترونيات الدقيقة في الجامعة: "نحن نتحرك نحو حل هجين يمكن أن يوفر التحكم في الحزمة في شكل تمثيلي وباستخدام أجهزة إرسال واستقبال رقمية متعددة القنوات لتوفير الفصل المكاني للحزم، هذا النهج يجعل من الممكن الحصول على مكاسب في كفاءة الطاقة ويمكنه أن يقلل تكاليف عمل الشبكات مقارنة بالحل الرقمي الكامل".

ومن المفترض أن يبدأ العلماء الروس قريبا باختبار نموذج الهوائي الذي طوره بشكل عملي، وأن يعتمدوه كأساس لتطوير هوائيات من جيل جديد للشبكات الخلوية.