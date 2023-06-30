شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تخطط لإرسال رواد فضاء إلى المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت صحيفة The Times أن ناسا تعمل على خطط لإرسال رواد فضاء لاستكشاف كوكب المريخ. وبحسب الصحيفة، فإن 4 رواد تابعين لوكالة ناسا بدأوا مؤخرا بتجربة للعيش في قاعدة اختبارية خاصة تحاكي فى ظروفها ظروف العيش على قاعد ستبني على سطح الكوكب الأحمر، وذلك فى إطار الاستعداد لإرسال رحلة استكشافية إلى الكوكب، وفقا لتقرير RT .

وأشارت الصحيفة إلى أن رجلين وامرأتين سيقومون فى إطار التجربة المذكورة بقضاء 378 يوما فى القاعدة المذكورة التى تم تصنيعها بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتضم القاعدة الاختبارية غرف نوم وصالة ألعاب رياضية وحجرات مشتركة ومكانا خاصا لزراعة النباتات للطعام.

ومن جهتها، ذكرت جريس دولاس، الباحثة المشاركة في الإشراف على المشروع، أن طاقم فريق الاختبار سيتعين عليه مواجهة المواقف النفسية العصية التى قد تواجهه أثناء التجربة، وأن هذه التجربة ستساعد العلماء على اكتشاف تأثير النظام الغذائي الخاص على صحة رواد الفضاء وأدائهم، وتعتبر خطوة مهمة لتقرير ما إذا كان سيتم إرسال رواد فضاء إلى قاعدة حقيقية على المريخ.

وتبعا للمعلومات المتوفرة، فإن وكالة ناسا تخطط لإجراء 3 تجارب شبيهة بحلول عام 2026، وفى السنوات القليلة المقبلة تخطط لبناء قاعدة على القمر، وسيكون بناء هذه القاعدة مرحلة استعدادية لرحلات المريخ المستقبلية.