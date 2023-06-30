تكنولوجيا: مراجعة لجهاز الألعاب المحمول ASUS ROG Ally

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتنافس العديد من الشركات في تطوير أجهزة الألعاب المحمولة المميزة بأقوى التكوينات وأفضل المميزات، وتتفوق شركة Asus بجهاز الألعاب ASUS ROG Ally بالجمع بين تصميم بأعلى جودة يتكامل مع البرمجيات ويتوفر للمستخدمين أيضاً بسعر ممتاز.

مواصفات ASUS ROG Ally

تقدم Asus جهاز الألعاب المحمول ROG Ally في السوق السعودي بأفضل التكوينات التي تتضمن الآتي:

رقاقة معالج AMD Ryzen Z1 Extreme

ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام

سعة تخزين 512 جيجا بايت

شاشة بحجم 7 إنش ودقة عرض 1080 بيكسل ومعدل تحديث 120Hz

نظام تشغيل Windows 11

يتضمن منفذ USB C و micro SD، وPCIe، ومدخل للسماعات

التصميم

تدعم Asus الإصدار الخاص بالسوق السعودي من ASUS ROG Ally بمعالج AMD Ryzen Z1 Extreme وهو الإختيار الأفضل للمستخدم مقارنة بالنموذج الأقل تكلفة الذي يتوفر في أسواق أخرى، ويتوفر AMD Ryzen Z1 Extreme بسعر 2999 ريال سعودي.

ويرتكز معالج Ryzen Z1 Extreme على 8 من الأنوية، و16 thread، وRDNA 3، كما يتميز المعالج بقدرات من 9W إلى 30W، وهو معالج يقدم آداء ممتاز في هذا الإصدار.

أيضاً يأتي الجهاز بشاشة مميزة بدقة عرض 1080 بيكسل وهي شاشة تقدم عرض مذهل مع تقنية Dolby Atmos، كما تدعم Asus الجهاز بتجربة صوتية مميزة بأعلى جودة مع اثنان من السماعات وتقنية عزل الضوضاء.

كما يتضمن ROG Ally مدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم أيضاً الإتصال بالشاشة الخارجية ليقدم آداء أعلى وذلك بفضل دعم الجهاز لمعايير “displayport 1.4″، وتتيح Asus زيادة السعة التخزينية عبر micro SD وهي ميزة مطلوبة لزيادة سعة 512 جيجا بايت المتوفرة في الجهاز، الجهاز يرتكز أيضاً على نظام Windows 11 لذا يقدم واجهة واضحة.

ويتميز ASUS ROG Ally بوزن خفيف 608 جرام بأعلى جودة تصنيع، أيضاً عند مقارنة جهاز Steam Deck مع ROG Ally فإن الأخير يأتي بأبعاد أقل في العرض والطول 11.0 في 4.4 في 0.5 إنش، بينما يتميز Steam Deck بأبعاد 11.73 في 4.60 في 1.93 إنش.

وبالتجربة يمكنك أن تلاحظ ميزة أبعاد ROG Ally في دعم المستخدم بتحكم أفضل، إلا أن القبضات الخلفية في الجهاز لا تأتي بالتصميم الأمثل للإمساك بالجهاز.

أيضاً تأتي الأزرار المتنوعة في جهاز Asus بأعلى جودة والتي تتضمن أزرار X، Y، وB وA، وزر Trigger، وأيضاً أزرار L، وR القابلة للبرمجة في الجهة الخلفية، مع زر Menu، وزر مركز التحكم، واثنان من عصا التحكم، لذا تهتم Asus في هذا الإصدار في الجمع بين كل أدوات التحكم التي تقدم الدعم الأمثل للمستخدم.

ويتكامل التصميم أيضاً بلمسات RGB المميزة لأجهزة Asus، مع دعم إستشعار البصمة في الزر الرئيسي لذا يأتي هذا الإصدار بلغة تصميم أفضل من Steam Deck بشكل عام، بينما يغيب عن إصدار Asus ميزة الفارة التي تتوفر في إصدار Steam.

الشاشة

يتميز ASUS ROG Ally بشاشة LCD IPS بحجم 7 إنش، والتي تقدم عرض رائع في هذا الإصدار، مع دقة 1080 بيكسل، ودعم خاصية اللمس ومعدل تحديث 120Hz، كما تصل الشاشة إلى نسبة سطوع 500 nit، ويمكن لهذه المواصفات أن تقدم أفضل آداء في الوسائط بشكل عام، وفي الألعاب بشكل خاص.

ومع تفوق جهاز Asus عن Steam Deck في جودة العرض في الشاشة يتفوق أيضاً ROG Ally في دفع أفضل آداء في الصوتيات وذلك بفضل مضخم صوتيات يعزز الآداء الصوتي في هذا الإصدار.

البرنامج

يعزز نظام Windows 11 التجربة المقدمة من Asus في جهاز الألعاب ROG Ally، مع تكامل رائع بين البرمجيات والتصميم، وأيضاً إثراء تجربة المستخدم بنطاق واسع من الإختيارات لن يحتاج معها المستخدم إلى الإعتماد على متجر ألعاب Steam Deck فقط، حيث سيتوفر للمستخدم إختيار xbox pass، وأيضاً ألعاب Epic.

أيضاً يقدم الجهاز تحكم جيد في الواجهة من خلال الأزرار الجانبية التي يمكن من خلالها فتح القائمة الجانبية والتحكم في أوضاع الآداء المطلوب لتشغيل الألعاب، أو إظهار لوحة المفاتيح، وإختيار أسلوب التحكم في الألعاب، كما سيتاح للمستخدم برمجة أزرار L، وR بسلاسة من خلال واجهة النظام.

من جانب أخر أكدت التجربة العملية الآداء الأفضل للتحكم في الواجهة عن طريق اللمس في الشاشة، حيث يوفر للمستخدم ثلاثة من التبويبات من بينها مكتبة الألعاب والتي تجمع كل الألعاب من مختلف المنصات، مع تبويب خريطة لأدوات التحكم الذي يوفر لك ميزة برمجة الأزرار لإختيار أسلوب التحكم في الألعاب.

أيضاً تأتي واجهة المستخدم في ROG Ally بتجربة تكشف بوضوح عن المجهود الذي قدم من Asus في تطوير واجهة مرنة وتقدم أفضل دعم للمستخدم.

الآداء

أجريت العديد من الإختبارات على آداء المعالج في ROG Ally، والتي أكدت على قوة معالج AMD Ryzen Z1 Extreme الذي يدعم جهاز الألعاب والآداء الممتاز للمعالج مع إختلاف معدل الإطارات لكل ثانية مقارنة بجهاز Steam Deck.

ولقد لوحظ بعض الإختلاف في آداء جهاز الألعاب ROG Ally عند تحديث الجهاز إلى الإصدار الأخير ROG Ally 3.19، حيث تميز الجهاز بآداء أقوى وأفضل مع تثبيت التحديث الأخير، هذا إلى جانب معالجة للإستهلاك السريع للبطارية الذي رصد في جهاز ألعاب Asus، لذا فإن التحديثات مطلوبة في جهاز الألعاب للحصول على الآداء المتوقع مع إمكانيات الجهاز.

البطارية

تأتي البطارية في ASUS ROG Ally بعمر شحن متفاوت بين أسلوب إستخدام الجهاز وساعات تشغيل الألعاب، لكن لن تمتد البطارية إلى 7 ساعات من التشغيل، حيث يتراوح عمر الشحن للجهاز بين 3 إلى 2 من الساعات أو قد يقتصر على ساعة ونصف الساعة فقط وفقاً لنمط المستخدم في الألعاب.

من جانب أخر تدعم Asus جهاز ROG Ally بشحن بقوة 65W وهو آداء سريع للشحن، ويمكن إستخدام باور بانك للإستمرار في تشغيل الألعاب.

بشكل عام تؤكد التجربة العملية على مدار شهر لجهاز ASUS ROG Ally على أنه أفضل إختيار في أجهزة PC المحمولة والمخصصة للألعاب الذي يدعم المستخدم بتجربة مميزة في الألعاب أثناء التنقل.

0.00 إستطاعت Asus أن تجذب الأنظار بجهاز ROG Ally الذي جمعت فيه بين التصميم بأعلى جودة مع تكامل البرمجيات لتجربة ألعاب رائعة. 9.0/10 الإيجابيات تصميم بأعلى جودة تصنيع

أقوى آداء للمعالج

شاشة بأفضل جودة عرض

إختيارات متعددة للتحكم وبرمجة الأزرار

واجهة متوافقة مع منصات الألعاب السلبيات عمر شحن محدود للبطارية

لا يتضمن فارة

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