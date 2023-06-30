شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا توضح كيف يقرر الذكاء الاصطناعى الخاص بها ما تراه على فيس بوك وإنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأعطتنا Meta نظرة شاملة إلى حد كبير حول كيفية اتخاذ أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها قرارًا بشأن المنشورات التي تظهر على خلاصات Facebook و Instagram الخاصة بنا.

وأصدرت شركة الشبكات الاجتماعية العملاقة 22 نظام بطاقة للمنصات التي تشرح كيف تقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بترتيب المحتوى في Feed و Stories و Reels ، وتشرح كل بطاقة كيفية عمل جانب معين من منصة Meta على سبيل المثال ، توضح الشركة أنه بالنسبة لخلاصات Facebook يبدأ نظام AI الخاص بها بجمع جميع المشاركات المحتملة من قبل الأصدقاء والصفحات التي تتابعها.

وبعد ذلك يأخذ النظام في الاعتبار إشارات الإدخال المختلفة ، مثل من أنشأ المنشور وكيف تفاعلت معه ، وعدد أصدقائك الذين أحبوا المنشور ، إن وجد. وستساعد كل هذه الجوانب منظمة العفو الدولية في ترتيب المنشورات بناءً على ما ستجده أكثر صلة وقيمة ثم عرضها في خلاصتك بترتيب الدرجات التي تحصل عليها، وفقا لتقرير engadget.

وتُظهر أنظمة البطاقات أيضًا كيف يمكنك تخصيص ما تراه على الأنظمة الأساسية والارتباط بإرشادات حول ، على سبيل المثال كيفية إلغاء متابعة شخص أو مجموعة وكيفية الضغط على "إظهار المزيد" أو "إظهار أقل" في منشور للإشارة إلى ما إذا يعجبك أو لا يعجبك موضوع معين.

وفي منشور يعلن عن إصدار البطاقات ، قام نيك كليج رئيس Meta للشؤون العالمية ، بإدراج الأدوات التي يمكنك استخدامها لتخصيص تجربتك على منصات الشركة بالإضافة إلى الأداتين المذكورتين أعلاه ، ويحتوي Facebook و Instagram على قوائم مركزية مع عناصر تحكم في التخصيص ، تسمى تفضيلات الخلاصة ومركز التحكم في المحتوى المقترح ، على التوالي.

وقال Clegg أيضًا أن Meta تختبر ميزة جديدة على Instagram تتيح لك تحديد ما إذا كنت "مهتمًا" في بكرة موصى بها في علامة التبويب Reels ، بحيث يمكن للتطبيق أن يعرض لك المزيد من المحتوى المتشابه. في الوقت الحالي ، يمكنك فقط تحديد ما إذا كنت "غير مهتم" بمقطع فيديو معين. بالإضافة إلى ذلك ، قال إن Meta تعمل على جعل ميزة "إظهار المزيد" و "إظهار أقل" أكثر بروزًا.

ورفعت Meta الغطاء حول كيفية عمل خوارزمياتها قبل أن يبدأ الاتحاد الأوروبي في سن قانون الأسواق الرقمية في عام 2024. سيتطلب القانون الجديد من الخدمات عبر الإنترنت مثل Facebook و Instagram أن تكون أكثر شفافية بشأن التقنيات وراء خوارزميات التوصية الخاصة بهم. سيتطلب أيضًا من المنصات تقديم موجز زمني وسيمنع الإعلانات التي تستهدفك على أساس دينك أو توجهك الجنسي أو عرقك أو انتمائك السياسي. في وقت سابق من هذا العام ، طرحت Meta أيضًا إصدارًا جديدًا من "لماذا أشاهد هذا الإعلان؟" أداة لتوفير مزيد من الشفافية حول كيفية دعم أنشطتك لبرنامج مطابقة الإعلانات.