شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. جوجل تطرح ميزة "الأسئلة والأجوبة" و"استطلاعات الرأى" لاجتماعات Meet والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جوجل إضافة ميزات جديدة إلى Meet وهذه المرة ، أضافت الشركة ميزتين جديدتين تهدفان إلى جعل تجربة مؤتمرات الفيديو والتعاون أفضل لمستخدمي أعمالها ومساحات العمل.

كجزء من التحديث، يتمتع تطبيق Meet بالقدرة على تشغيل الأسئلة والأجوبة والاستطلاعات أثناء اجتماعات الفيديو المباشرة المستمرة، ووفقًا لمنشور المدونة الرسمي، سيتمكن مضيفو الاجتماع الآن من تمكين ميزات الأسئلة والأجوبة والاستطلاع.



وكانت الميزة تقتصر في وقت سابق على اجتماعات Meet التقليدية، وتقول الشركة أن الميزات الجديدة ستساعد في نقل الاجتماعات إلى المستوى التالي من خلال تجربة تعاونية غنية بالميزات.





السؤال والجواب في Meetتتيح الأسئلة والأجوبة أثناء الاجتماعات المباشرة للمستخدمين طريقة سهلة للتفاعل مع الجماهير ومساعدتهم في الإجابة على أسئلتهم ، سواء في العمل أو في المدرسة، ويمكن أن تكون الميزة مفيدة أيضًا للمعلمين ويمكنهم استخدامها كطريقة منظمة للطلاب لطرح أسئلة حول محتوى الفصل والحصول على إجابات من المعلمين.

ويمكن للشركات استخدام الأسئلة والأجوبة للمساعدة في جعل الاجتماعات أكثر شمولاً ، مما يتيح للجميع الفرصة لطرح الأسئلة. يمكن للمشاركين إرسال الأسئلة المفضلة لديهم والتصويت عليها دون تعطيل بث المكالمة.

استطلاعات الرأي في Meetيمكن استخدام استطلاعات الرأي لتحديد الموضوعات التي تحتاج إلى مزيد من المناقشة أو اختبار فهم محتوى الاجتماع والحصول على تعليقات في الوقت الفعلي واختبار والمزيد، وفي الواقع ، يمكن لفرق المبيعات جعل عروض المبيعات الخاصة بهم للعملاء المحتملين أكثر جاذبية وتفاعلية.

تفاصيل الطرحلتمكين هذه الميزة، ليست هناك حاجة لعناصر تحكم المشرف. أيضًا ، الميزة موجودة في نطاق الإصدار السريع والمجدول مما يعني أن الأمر قد يستغرق أكثر من 15 يومًا لتصبح متاحة للجميع. التوفرمتاح لعملاء جوجل Workspace Enterprise Essentials Plus و Enterprise Starter و Enterprise Plus و Enterprise Standard و Education Plus وعملاء ترقية التدريس والتعلم