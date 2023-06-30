شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تخطط للسماح للأشخاص فى الاتحاد الأوروبى تنزيل التطبيقات عبر فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط Meta للسماح للأشخاص في الاتحاد الأوروبي بتنزيل التطبيقات مباشرة من خلال إعلانات Facebook ، مما يجعل الشركة تتنافس في النهاية مع Google ومتاجر تطبيقات Apple.

ومن المقرر أن يبدأ النوع الجديد من الإعلانات كبرنامج تجريبي مع عدد قليل من مطوري تطبيقات Android في وقت لاحق من هذا العام .

وترى Meta فرصة لتجربة ذلك بفضل اللوائح الجديدة في الاتحاد الأوروبي التي تسمى قانون الأسواق الرقمية (DMA) والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في الربيع المقبل، وتعتبر آبل وجوجل "حراس البوابة" وتتطلب فتح منصاتهم المحمولة لطرق بديلة لتنزيل التطبيقات، وفقا لتقرير theverge.

ويسمح Android من الناحية الفنية بالتحميل الجانبي بالفعل على الرغم من أن Google تجعل الأمر صعبًا من خلال إقران الفوترة داخل التطبيق والترخيص مع متجر Play ، إلى جانب التحذيرات المخيفة التي تظهر عندما يحاول شخص ما تنزيل تطبيق Android من مصدر آخر، حتى مع ذلك تعتقد Meta بوضوح أنه من الأكثر أمانًا تجربة اختبارها أولاً على Android بدلاً من Apple على iOS.

وعرض Meta للمطورين المشاركين في البرنامج التجريبي هو أنه من خلال استضافة تطبيقات Android الخاصة بهم والسماح لمستخدمي Facebook بتنزيلها مباشرة دون أن يتم طردهم إلى متجر Play ، سيشهدون معدلات تحويل أعلى لإعلانات تثبيت التطبيق الخاصة بهم.

فى البداية على الأقل لا تخطط Meta لأخذ جزء من الإيرادات داخل التطبيق من التطبيقات المشاركة ، لذلك لا يزال بإمكان المطورين في الإصدار التجريبي استخدام أي أنظمة فوترة يريدون .

"ستضيف الخيارات الجديدة مزيدًا من المنافسة في هذا المجال"

وأكد المتحدث باسم Meta ، Tom Channick ، ​​الخطة لي في بيان عبر البريد الإلكتروني: "لقد كنا مهتمين دائمًا بمساعدة المطورين على توزيع تطبيقاتهم ، وستضيف الخيارات الجديدة مزيدًا من المنافسة في هذا المجال ، ويستحق المطورون طرقًا أكثر لتوصيل تطبيقاتهم بسهولة لمن يريدها ولم تستجب Google لطلب التعليق.

وليست ميتا وحدها التي تريد أن تصبح موزعًا لتطبيقات الأجهزة المحمولة عندما يدخل DMA في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ ، ففى مارس قالت مايكروسوفت إنها تأمل في إطلاق متجر تطبيقات بديل للألعاب على iOS و Android فى أوروبا العام المقبل.