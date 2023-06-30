شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يبدأ طرح لوحة مفاتيح معاد تصميمها مع شريط رموز تعبيرية لمستخدمي أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من هذا الشهر ، قدم واتس آب لوحة مفاتيح معاد تصميمها مع شريط رموز تعبيرية لمختبري الإصدار التجريبي، حيث بدأت المنصة المملوكة لشركة Meta الآن في طرح الميزة لمستخدمي أندرويد، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

ومع إدخال هذه الميزة الجديدة ، أصبح لدى المستخدمين الآن القدرة على تمرير لوحة المفاتيح لأعلى، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على رؤية أوسع، وعلاوة على ذلك ، تم تغيير موضع علامات التبويب الخاصة بالوصول إلى أقسام GIF والملصق والأفاتار إلى مستوى أعلى لتسهيل الوصول إليها.



وبالإضافة إلى ذلك، قد يستكشف بعض مختبري الإصدارات التجريبية ترتيبًا جديدًا لمشاركة الوسائط وأزرار لوحة مفاتيح الرموز التعبيرية كجزء من عملية التجريب، ومن أجل استخدام الميزة ، سيتعين على مستخدمي أندرويد تحديث واتس آب إلى أحدث إصدار.

ما هي ميزة "مدة تثبيت الرسالة"يقوم واتس آب حاليًا بتطوير ميزة جديدة تُعرف باسم "مدة تثبيت الرسالة" لتحسين تجربة المستخدم، حيث ستوفر هذه الميزة القادمة للمستخدمين القدرة على تعيين مدة محددة لرسائلهم المثبتة لتبقى نشطة ، مما يوفر لهم قدرًا أكبر من التحكم أثناء المحادثات.

وسيتمتع المستخدمون بالمرونة لاختيار إطار زمني لرسالتهم المثبتة ، مثل 24 ساعة أو 7 أيام أو 30 يومًا ، بناءً على تفضيلاتهم، ومن المهم ملاحظة أن المستخدمين سيظل لديهم حرية إلغاء تثبيت رسالة في أي وقت ، حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وتعمل هذه الوظيفة المضافة على تمكين المستخدمين من زيادة المرونة والتحكم في رسائلهم المثبتة.