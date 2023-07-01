شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب.. قد يواجه ChatGPT مشكلة فى الإجابة على بعض الاستفسارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يقوم "شات جي بي تي" بكل شيء ولكنه لا يمكنه توفير المعلومات في الوقت الفعلي، على سبيل المثال، عن نزال إيلون ماسك ومارك زوكربيرج، على الأرجح لن يكون لديه إجابات لأنه لا يعرف شيئًا عن الأحداث الأخيرة.

تم تغذية روبوت الدردشة بالبيانات فقط حتى عام 2021، ومع ذلك ستختلف الأمور قليلاً حيث تلقت ChatGPT بعض الترقيات الرئيسية فيما يتعلق بتصفح الويب، حيث يمكنه البحث في الويب إذا طلبت ذلك ولكن هناك مشكلة.

قدمت OpenAI ميزة جديدة لمشتركي ChatGPT Plus تتيح لهم تصفح الويب باستخدام تطبيق ChatGPT.

ومع ذلك تقتصر ميزة تصفح الويب على استخدام بينج كمحرك بحث حيث"يمكن للمستخدمين استخدام التصفح للحصول على إجابات شاملة ورؤى حالية حول الأحداث والمعلومات التي تتجاوز بيانات التدريب الأصلية للنموذج.

لتجربتها قم بتمكين التصفح في قسم "الميزات الجديدة" في إعدادات التطبيق، ثم حدد GPT-4 في محول النموذج واختر "تصفح باستخدام Bing" في القائمة المنسدلة، كما قال OpenAI في منشور مدونة.

للوصول إلى هذه الميزة يمكن للمستخدمين الانتقال إلى إعدادات التطبيق والانتقال إلى قسم الميزات الجديدة، ويمكنهم بعد ذلك تحديد "GPT-4" في مبدل النموذج واختيار "تصفح باستخدام Bing" من الخيارات المتاحة. ميزة التصفح هذه متاحة على إصدار iOS من تطبيق ChatGPT.

تدعي OpenAI أن إمكانية التصفح هذه ، المعروفة باسم التصفح، مفيدة بشكل خاص عندما يكون لدى المستخدمين استفسارات حول الأحداث أو الموضوعات الجارية التي تتجاوز المعلومات المقدمة في بيانات تدريب ChatGPT.

بدون تمكين التصفح، تقتصر معرفة ChatGPT على المعلومات المتاحة حتى عام 2021.

تم الإعلان عن التصفح في البداية كميزة سيتم تقديمها على الويب، ولكن تم الآن دمجها في تطبيق ChatGPT.

تعزز هذه الإضافة فائدة ChatGPT كمساعد، خاصة للأغراض البحثية.

ومع ذلك أثار بعض المستخدمين مخاوف بشأن قرار تقييد قدرات البحث في ChatGPT على Bing.

يبدو أنها خطوة مدفوعة بالشراكة التجارية بين OpenAI ومايكروسوفت، حيث استثمرت مايكروسوفت مبلغًا كبيرًا من المال في OpenAI.

ومع ذلك لا يعتبر بينج محرك البحث الأكثر شمولاً أو موثوقية عند مقارنته ببدائل مثل جوجل.

كانت هناك انتقادات سابقة لتفضيل Bing النتائج المتعلقة بـ مايكروسوفت ومخاوف بشأن وجود معلومات مضللة في نتائج البحث الخاصة بها.

بينما تواصل مايكروسوفت العمل على تحسين خوارزميات ببنج، فإن المشكلة في ميزة التصفح في ChatGPT هي أن المستخدمين لن يكون لديهم أي خيارات أخرى لمحرك البحث يعتمدون عليها عندما يقصر بينج.