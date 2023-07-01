شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يعيدون بناء البيئات ثلاثية الأبعاد من انعكاسات العين.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حول الباحثون في جامعة ماريلاند انعكاسات العين إلى مشاهد ثلاثية الأبعاد (يمكن تمييزها إلى حد ما). يعتمد العمل على Neural Radiance Fields (NeRF)، وهي تقنية ذكاء اصطناعي يمكنها إعادة بناء البيئات من الصور ثنائية الأبعاد.

على الرغم من أن نهج انعكاس العين لا يزال أمامه طريق طويل قبل أن يولد أي تطبيقات عملية، فإن الدراسة (التي أبلغت عنها Tech Xplore لأول مرة) تقدم لمحة رائعة عن تقنية يمكن أن تكشف في النهاية عن بيئة من سلسلة من الصور الشخصية البسيطة.

واستخدم الفريق انعكاسات دقيقة للضوء الملتقط في عيون الإنسان (باستخدام صور متتالية تم التقاطها من مستشعر واحد) لمحاولة تمييز البيئة المباشرة للشخص، وبدأوا بالعديد من الصور عالية الدقة من موقع كاميرا ثابت، والتقطوا شخصًا متحركًا ينظر نحو الكاميرا، ثم قاموا بتكبير الانعكاسات وعزلهم وحساب أين كانت العيون تنظر في الصور.

وتظهر النتائج (هنا المجموعة الكاملة بالرسوم المتحركة) إعادة بناء بيئية يمكن تمييزها بشكل لائق من أعين الإنسان في بيئة مضبوطة ، وأنتج مشهد تم التقاطه باستخدام عين اصطناعية مشهدًا أكثر إثارة للإعجاب يشبه الحلم.

ومع ذلك، فإن محاولة لنمذجة انعكاسات العين من مقاطع الفيديو الموسيقية لـ Miley Cyrus وLady Gaga لم تنتج سوى نقاط غامضة لم يتمكن الباحثون من تخمينها سوى شبكة LED وكاميرا على حامل ثلاثي القوائم - مما يوضح مدى بُعد التكنولوجيا عن الاستخدام في العالم الحقيقي.

وتغلب الفريق على عقبات كبيرة لإعادة بناء المشاهد حتى البدائية والغامضة على سبيل المثال ، تُدخل القرنية "ضوضاء متأصلة" تجعل من الصعب فصل الضوء المنعكس عن نسيج قزحية الإنسان المعقدة.

ولمعالجة ذلك، أدخلوا تحسين وضع القرنية (تقدير موضع القرنية واتجاهها) وتحلل نسيج القزحية (استخراج الميزات الفريدة لقزحية الفرد) أثناء التدريب. أخيرًا، وساعد فقدان تنظيم النسيج الشعاعي (أسلوب التعلم الآلي الذي يحاكي القوام الأكثر سلاسة من مادة المصدر) على عزل المشهد المنعكس وتحسينه.

على الرغم من التقدم والحلول الذكية، لا تزال هناك عقبات كبيرة. كتب المؤلفون: "إن نتائجنا الواقعية الحالية هي من "إعداد معمل"، مثل التقاط صورة مكبرة لوجه الشخص ، وأضواء المنطقة لإلقاء الضوء على المشهد ، وحركة الشخص المتعمدة".

ونعتقد أن المزيد من الإعدادات غير المقيدة لا تزال تمثل تحديًا (على سبيل المثال، مؤتمرات الفيديو بحركة الرأس الطبيعية) نظرًا لانخفاض دقة المستشعر، والنطاق الديناميكي ، وضبابية الحركة، بالإضافة إلى ذلك ، يشير الفريق إلى أن افتراضاته العامة حول نسيج قزحية العين قد تكون مبسطة للغاية بحيث لا يمكن تطبيقها على نطاق واسع، خاصةً عندما تدور العيون عادةً على نطاق أوسع مما هو عليه في هذا النوع من الإعداد الخاضع للرقابة.

ومع ذلك، يرى الفريق أن تقدمهم يمثل علامة فارقة يمكن أن تحفز الاختراقات المستقبلية. "من خلال هذا العمل ، نأمل في إلهام الاستكشافات المستقبلية التي تستفيد من الإشارات المرئية غير المتوقعة والعرضية للكشف عن معلومات حول العالم من حولنا ، مما يوسع آفاق إعادة بناء المشهد ثلاثي الأبعاد." على الرغم من أن الإصدارات الأكثر نضجًا من هذا العمل يمكن أن تفرز بعض عمليات التطفل المخيفة وغير المرغوب فيها على الخصوصية، على الأقل يمكنك أن تشعر بالراحة مع العلم أن إصدار اليوم يمكن أن يصنع فقط دمية كيربي بشكل غامض حتى في ظل أفضل الظروف.