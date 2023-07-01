شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. اعرف إزاى تستخدم Bing AI image generator والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي Bing الجديد من مايكروسوفت على ميزة AI Image generator ، التي يتم تشغيلها بواسطة DALL-E، حيث تستخدم الأداة الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور فريدة بناءً على إدخال النص المقدم من المستخدمين، وقد تم دمج الميزة بشكل جيد في Bing الجديد ويمكن للمستخدمين الاستفادة منها.

وفيما يلى نوضح كل ما تحتاج لمعرفته حول منشئ الصور Bing AI image generator

الوصول إلى منشئ صور Bing AI

- قم بزيارة موقع Bing الرسمي وانتقل إلى قسم منشئ الصور.

- أو انقر فوق الزر "إبداعي" في قسم الدردشة

حدد معلمات البحث الخاصة بك

-حدد المعايير المحددة للصورة التي تريد إنشاءها ، مثل الكائنات أو المشاهد أو الألوان أو الجوانب المرئية. أن تكون محددة قدر الإمكان.

ف على سبيل المثال، إذا كنت تريد صورة لشاطئ مشمس به أشجار نخيل، فحدد هذه التفاصيل في بحثك.

أدخل الكلمات الأساسية أو الأوصاف

أدخل الكلمات الرئيسية ذات الصلة أو العبارات الوصفية التي تطابق الصورة المطلوبة، استخدم مصطلحات محددة لتحسين البحث والحصول على نتائج أكثر دقة، على سبيل المثال ، يمكنك إدخال "شاطئ مشمس بأشجار النخيل" أو "جنة استوائية".

- استكشف الصورة التي تم إنشاؤها

سيعرض منشئ صور Bing AI مجموعة مختارة من الصور التي تطابق المعايير الخاصة بك، تصفح النتائج وحدد الصور التي تلبي متطلباتك على أفضل وجه.

حدد بحثك

إذا كانت النتائج الأولية لا تتطابق بدقة مع توقعاتك، ففكر في تعديل معلمات البحث أو إضافة كلمات رئيسية إضافية. جرب تركيبات مختلفة حتى تجد النتيجة المرجوة.

حدد الصورة وقم بتنزيلها

بمجرد العثور على صورة مناسبة ، حددها لعرضها بالحجم الكامل. من هناك ، يمكنك تنزيل الصورة على جهازك. تأكد من الامتثال لأي قيود حقوق النشر أو متطلبات الترخيص في حالة استخدام الصورة تجاريًا.