شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الدخان المنبعث من حرائق الغابات الكندية يخنق الغرب الأوسط الأمريكي ويصل أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاهدت الأقمار الصناعية الدخان المتصاعد من حرائق الغابات الكندية يتجمع فوق الغرب الأوسط للولايات المتحدة بعد أيام فقط من رصد الصور الفضائية الدخان يتسلل عبر المحيط الأطلسي إلى أوروبا، وفقًا لتقرير space.





ويأتي الدخان المتجمع فوق الغرب الأوسط من الحرائق التي اشتعلت في مقاطعة كيبيك الكندية منذ أسابيع، تم رصده من المدار بواسطة القمر الصناعي التشغيلي الثابت بالنسبة للأرض (GOES-East) ، المعروف أيضًا باسم GOES-16 ، الذي تديره الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).

وشارك المعهد التعاوني لدراسات الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية بجامعة ويسكونسن ماديسون (UW-Madison CIMSS) الصور على تغذيته على تويتر مساء أمس حيث أظهر أيضًا الضباب الذي سيساعد الدخان على إدامته.

GOESEast يكشف عن دخان حرائق غابات كثيف وشبكة كبيرة من ضباب الوادي بالإضافة إلى بضع عواصف رعدية في شمال شرق الولايات المتحدة هذا الصباح. والدخان الذي يمتد جنوبًا فوق جورجيا وكارولينا ، سيساعد في الحفاظ على الكثير من الضباب حوله، UW-Madison CIMSS كتب.

ودفع الدخان المنبعث من حرائق الغابات مئات الأميال إلى داخل الولايات المتحدة ، مما تسبب في انخفاض جودة الهواء في المناطق الممتدة من وسط المحيط الأطلسي إلى الشمال الشرقي وأجزاء من أعالي البحيرات الكبرى إلى مستويات "غير صحية للغاية" مؤشر جودة الهواء في الولايات المتحدة (AQI) ، وفقًا لـ AirNow .

وفقًا لـ AQI ، التي أسستها وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) ، يُعرَّف مستوى جودة الهواء غير الصحي أو "الأحمر" على أنه يشكل خطرًا على بعض الأشخاص قد يتعرضون لتأثيرات صحية ، حيث يحتمل أن يتعرض أفراد المجموعات الحساسة إلى مخاطر أكثر خطورة ويشكل المستوى غير الصحي للغاية أو "الأرجواني" تنبيهًا صحيًا ، مع مخاطر الآثار الصحية الضارة للجميع.

وأكدت خدمة الطقس الوطنية الأمريكية (NWS) ، من خلال مشاركة توقعات تركيز الدخان بالقرب من السطح ظهر على تغذيتها على Twitter ، أنه يجب اتخاذ الاحتياطات للتخفيف من الآثار الصحية الضارة المحتملة.

كتبت NWS: "من المتوقع وجود مستويات غير صحية من الدخان في منطقة واسعة من الغرب الأوسط اليوم ويؤثر دخان حرائق الغابات في كندا على المنطقة. إذا كان عليك أن تكون بالخارج ، فاستريح في الداخل وفكر في استخدام قناع N-95 للمساعدة فى تقليل من الدخان الذي تستنشقه ".