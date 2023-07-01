شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تقدم أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعى فى Bing وEdge لمساعدتك على التسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت أنها تجلب سحر الذكاء الاصطناعي إلى تحسين تجربة التسوق على محرك بحث Bing وروبوت الدردشة AI على Edge، حيث أعلنت الشركة عن عدد كبير من الأدوات الجديدة التي من شأنها تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لإنشاء أدلة شراء تلقائيًا.

وعلى سبيل المثال، إذا كنت ستقبل في إحدى الكليات ولم يكن لديك فكرة أو أقل عما تريد التسوق قبل اتخاذ الخطوة الكبيرة التالية، فما عليك سوى كتابة "مستلزمات الكلية" في مربع بحث Bing ، وسيقوم روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي بإرجاع دليل الشراء الذي يخبرنا به ما الذي تبحث عنه.

وعلاوة على ذلك، سيسمح لك أيضًا بمقارنة العناصر بجانب بعضها البعض في جدول مقارنة ذكي. أعلنت مايكروسوفت أن أدلة الشراء في Bing متوفرة في الولايات المتحدة وسيتم طرحها في أسواق أخرى بمرور الوقت.

وبالإضافة إلى ذلك، بدأت Buying Guides in Edge بالانتشار في جميع أنحاء العالم.

مراجعات مدعومة بالذكاء الاصطناعيوتطلق مايكروسوفت أيضًا مراجعات ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي. إذا كنت تبحث عن منتج ، على سبيل المثال، كمبيوتر محمول عالي الإنتاجية، فإن Bing Chat في الشريط الجانبي Edge و Bing سيقترحان الجوانب التي يجب مراعاتها عند التسوق لأجهزة الكمبيوتر المحمولة مثل المواصفات والوزن والبطارية والمزيد.

وعندما تختار نموذجًا لنفسك ، يمكنك أن تطلب من Bing Chat في Edge تلخيص ما يقوله الناس عنه عبر الإنترنت، بدلاً من المرور بمراجعات متعددة ومطولة. يتم نشر ملخصات المراجعة في جميع أنحاء العالم.

تفحص السعرالأداة الثالثة التي يتم طرحها هي مطابقة السعر. لذلك عندما تحدد أخيرًا الكمبيوتر المحمول المفضل لديك ، يمكن أن يساعدك Bing و Edge في العثور على أفضل سعر ووقت للشراء.

وقالت الشركة: "تستمر ميزة مطابقة السعر لدينا في العمل من أجلك ، حتى بعد الشراء، من خلال مراقبة سعر العنصر ومساعدتك في طلب المطابقة في حالة انخفاضه".



سيكون هذا الرقم متاحًا في الولايات المتحدة. تتوفر أدوات أخرى مثل سجل الأسعار ومقارنة الأسعار والقسائم واسترداد النقود وتتبع الحزمة في أسواق محددة ومضمنة في Edge.