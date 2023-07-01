شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح نسخة مطلية بالذهب من Apple Vision Pro بـ46 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعتقد أن نظارة Vision Pro من أبل بسعر 3499 دولارًا مكلفة، فستندهش عندما تعرف أن هناك نسخة من Vision Pro مطلية بالذهب يكلف عشرة أضعاف ما تطلبه Apple من Vision Pro.



فبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقد اعتادت شركة Caviar الشهيرة إطلاق نسخ راقية مطلية بالذهب من عدد من منتجات أبل، وهو ما حدث مع نظارة الواقع المعزز الجديدة من أبل، حيث أطلقت الشركة نسخة Apple Vision Pro CVR Edition، مطلية بالذهب عيار 18 قيراطًا مع غطاء رأس جلدي وواقي ذهبي يغطي الجزء الأمامي من سماعة الرأس، والتى يمكنك الحصول على هذا مقابل 46000 دولار فقط.

وتستلهم نظارة Vision Pro المصمم خصيصًا هذا الإلهام من أفضل إكسسوارات الموضة مثل نظارات Tom Ford's flip-up وأقنعة Gucci للتزلج لتحويل Apple Vision Pro إلى مزيج مثالي من التكنولوجيا والأناقة، وفقًا للشركة.





ويتميز تصميم السماعة بأكثر من 1.5 كيلوجرام من الذهب من عيار 18، وقد صُنع حامل الرأس من جلد كونولي، المعروف بجودته، ومُورد إلى البلاط الملكي البريطاني ورولز رويس.

وفي بيان صحفي، قالت الشركة إن السماعة تتميز بميزات متقدمة وهي عمل فني يندمج بسلاسة مع مساحتك الشخصية، حيث يمكنك أيضًا العثور على ميزات متقدمة داخل Vision Pro بقيمة 3499 دولارًا، ولكن إذا كنت تريد هذا العمل الفني، فعليك إنفاق عشرة أضعاف.

ويأخذ Caviar أيضًا نظرة سريعة على ميزة Eyesight الخاصة بـ Vision Pro، والتي تُظهر أعين المستخدم من الخارج، وقد تلقت ردود فعل متباينة من الجمهور، ومع ذلك ، فقد توصل Caviar إلى حل يمنح المستخدمين التحكم الكامل في خصوصيتهم، حيث يوجد حاجب مطلي بالذهب يغطي سماعة الرأس ، بحيث يمكن للمستخدمين الآن اختيار وقت الكشف عن أنفسهم.

ومع هذا السعر الباهظ، ستكون نسخة Vision Pro CVR نادرة ، مثل غيرها من المنتجات المصنوعة من الكافيار، ولن يكون هناك سوى 24 وحدة متاحة، وستتوفر Apple Vision Pro Caviar Edition للطلب في خريف عام 2024 تقريبًا، بعد بضعة أشهر من المتوقع أن تقوم شركة Apple بشحن سماعة الرأس.