شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي.. كيفية "تشغيل وإيقاف" ووضع تقييد المحتوى على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد موقع يوتيوب أحد أكبر منصات مشاركة الفيديو، التى تتوخى الحذر بشأن خصوصية المستخدمين وأمانهم، حيث يقدم يوتيوب العديد من ميزات الأمان لحماية حسابات المستخدمين، ويتضمن ذلك التحقق من خطوتين، والذي يضيف طبقة إضافية من الحماية من خلال مطالبة المستخدمين بتقديم شكل ثانٍ من المصادقة، وعناصر تحكم في الخصوصية لإدارة رؤية المحتوى الخاص بهم وإمكانية الوصول إليه ، وأدوات الأمان للقصر في شكل يوتيوب Kids، وهو تطبيق منفصل تم إنشاؤه للأطفال.

كيف يعمل وضع تقييد المحتوى؟وضع تقييد المحتوى على يوتيوب هو ميزة تسمح للمستخدمين بتصفية المحتوى المحتمل للكبار أو غير المناسب من يوتيوب، وعند التمكين ، يهدف الوضع المقيد إلى تقييد الوصول إلى مقاطع الفيديو التي تحتوي على لغة صريحة أو عنف أو أنواع أخرى من محتوى البالغين.

وضع تقييد المحتوى هو إعداد اختياري ويمكن أن يساعد في إزالة المحتوى للكبار، ويمكن تمكين هذه الميزة من قبل الأفراد أو المدارس أو المكتبات أو المؤسسات لإنشاء بيئة أكثر تحكمًا للمستخدمين ، خاصة للشباب منهم، وغالبًا ما يستخدم الآباء ميزة وضع تقييد المحتوى على يوتيوب لحماية أطفالهم من الوصول إلى محتوى غير لائق.

ويمكن للوالدين أيضًا تشغيل "وضع تقييد المحتوى" لحساب أطفالهم إذا لم يكونوا مؤهلين لعرض محتوى للكبار على يوتيوب، وعندما يقوم أحد الوالدين بتشغيل "وضع تقييد المحتوى" في Family Link ، لا يمكن للطفل تغيير إعدادات "وضع تقييد المحتوى" على أي جهاز تم تسجيل الدخول إليه.





لتشغيل "وضع تقييد المحتوى" أو إيقاف تشغيله ، اتبع الخطوات1. سجّل الدخول إلى حساب يوتيوب.

2. في أعلى اليمين ، اضغط على صورة الملف الشخصي.

3. اضغط على الإعدادات ثم توجه إلى عام.

4. الآن ، قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل وضع تقييد المحتوى ، وفقًا لمتطلباتك.