شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تنامى القلق من الذكاء الاصطناعى التوليدى.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر استطلاع جديد أن القلق من تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي وروبوتات الدردشة مثل ChatGPT يمكن أن تصل إلى مستويات عالية جديدة، حيث تتأرجح الردود على روبوت محادثة الذكاء الاصطناعي (AI) بين الإثارة والخوف.

وفقًا لمسح أجرته شركة Malwarebytes للأمن، فإن 81% من المشاركين قلقون بشأن مخاطر الأمن والسلامة التي يمثلها ChatGPT، ما قد يشير إلى أن الناس أصبحوا قلقين بشكل متزايد من الأعمال المثيرة للجدل التي يبدو أن روبوت الدردشة الخاص بـ OpenAI قادر عليها.

طلبت Malwarebytes من المشتركين في النشرة الإخبارية الرد على عبارة "أنا قلق بشأن مخاطر الأمان و / أو السلامة المحتملة التي تشكلها ChatGPT" ، وهو شعور وافق عليه 81% علاوة على ذلك، لم يوافق 51% على العبارة "ستعمل ChatGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى على تحسين أمان الإنترنت" بينما وافق 7% فقط، مما يشير إلى وجود قلق واسع النطاق بشأن تأثير ChatGPT على الأمان عبر الإنترنت.

لم يقتصر الاستياء من روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي على المشكلات الأمنية. وافق 12% فقط من الأفراد الذين شملهم الاستطلاع على عبارة "المعلومات التي تنتجها ChatGPT دقيقة"، بينما عارضها 55% من الأشخاص، ما يصل إلى 63% من الناس لا يثقون بردود ChatGPT ، مع 10% فقط يجدونها موثوقة حسبما نقلت Digitartlends.

هذا النوع من الاستجابة ليس مفاجئًا تمامًا ، نظرًا لفيض من الأفعال البارزة التي استخدمها ChatGPT في الأشهر الأخيرة. لقد رأينا حالات يتم نشرها لجميع أنواع الأعمال المشكوك فيها ، من كتابة البرامج الضارة إلى تزويد المستخدمين بمفاتيح Windows 11 المجانية.

أوضح مارتن زوجيك، مدير الحلول التقنية في Bitdefender في وقت سابق، "تميل جودة كود البرامج الضارة التي تنتجها روبوتات المحادثة إلى الانخفاض، مما يجعلها خيارًا أقل جاذبية لكتاب البرامج الضارة ذوي الخبرة الذين يمكنهم العثور على أمثلة أفضل في مستودعات الأكواد العامة."

ومع ذلك لم يؤد ذلك إلى القلق العام بشأن ما يمكن استخدام ChatGPT للقيام به، من الواضح أن الناس قلقون من أنه حتى كتاب البرامج الضارة المبتدئين قد يكلفون روبوتات محادثة الذكاء الاصطناعي بالحلم بفيروس مدمر أو قطعة غير قابلة للكسر من برامج الفدية، حتى لو شعر بعض خبراء الأمن أن ذلك غير مرجح.

إذن ، ما الذي يمكن عمله؟ عندما سألت Malwarebytes قرائها عن رأيهم في عبارة "يجب إيقاف العمل على ChatGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى مؤقتًا حتى تتمكن اللوائح من اللحاق بالركب" ، وافق 52%، بينما عارضه أقل من 24% بقليل.

تنضم هذه المكالمة من الجمهور إلى العديد من الرسائل المفتوحة من قادة التكنولوجيا البارزين لإيقاف تطوير روبوتات الدردشة للذكاء الاصطناعي بسبب "مخاطره واسعة النطاق". ربما حان الوقت لأن يأخذ صانعو القرار في الاعتبار.