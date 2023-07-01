تكنولوجيا: هاتف Asus Zenfone 10 يأتي بميزة الشحن اللاسلكي وتصميم صغير الحجم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف Asus Zenfone 10 بعدد من التحسينات مع تصميم صغير الحجم ودعم للشحن اللاسلكي، وأيضاً Gimbal stabilizer 2.0.

يأتي التحديث الرئيسي في هاتف Asus Zenfone 10 في رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2 التي تدعم هذا الإصدار مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، حيث يعزز المعالج سرعة آداء الهاتف بنسبة 15% في مهام الحوسبة، وبنسبة 20% في مهام الألعاب، مع تعزيز الكفاءة بنسبة 15%.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4300 mAh، كما يتميز Zenfone 10 بدعم الشحن اللاسلكي بمعايير شحن Qi بقدرة 15W، ويدعم أيضاً الشحن السلكي السريع بقدرة 30W.

أيضاً يضم الهاتف شاشة AMOLED بحجم 5.9 إنش، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، كما يتميز الهاتف بمعدل تحديث 144Hz.

وتدعم الشاشة تدرج لوني DCI-P3، مع معايير 1 Delta-E في دقة الألوان، وتصل نسبة السطوع إلى 1100 nits، كما تأتي الشاشة بطبقة حماية من Gorilla Glass Victus.

ولقد أجرت Asus بعض التغييرات البسيطة في تصميم Zenfone 10 عن الإصدار السابق، كما تقدم الشركة اثنان من الإختيارات الجديدة في الألوان هما الأحمر والأخضر والتي تنضم إلى ألوان الأبيض، والأسود، وأيضاً الأزرق.

وفي إعدادات الكاميرة تقدم Asus هاتف Zenfone 10 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.9 وحجم مستشعر 1/1.56 إنش ببعد بؤري 24مم، كما يدعم المستشعر الجيل الثاني من Hybrid Gimbal سداسي المحاور للتثبيت.

أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع مستشعر سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويعمل نظام التثبيت في الكاميرة على إكتشاف الإهتزازات أثناء التصوير بإستخدام الجيرسكوب، ومن ثم يعمل على تثبيت الصور إلكترونياً وأيضاً تثبيت بصري لتعزيز تصوير اللقطات بثبات أعلى.

يذكر أن Asus تقدم هاتف Zenfone 10 للأسواق في صندوق تغليف صديق للبيئة صمم من ورق معاد تدويره مع حبر الصويا، كما يتضمن صندوق التغليف كابل USB C وشاحن بقدرة 30W.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف للنموذج الرئيسي المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 799 يورو.

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