تكنولوجيا: وان بلس تؤكد دعم OnePlus Nord CE 3 بمعالج Snapdragon 782G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة وان بلس من خلال إعلان تشويقي جديد على خططها لدعم هاتف OnePlus Nord CE 3 المرتقب بمعالج Snapdragon 782G.

شغل هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، إلا أن أحدث التسريبات تسلط الأضواء على إصدار أخر من هواتف وان بلس المرتقبة Nord CE 3.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر الصفحة الرسمية للهاتف التي أطلقتها وان بلس، والتي تؤكد على دعم هاتف Nord CE 3 برقاقة معالج Snapdragon 782.

وتعد رقاقة Snapdragon 782 أحد إصدارات كوالكوم التي قدمت خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي تستبدل رقاقة Snapdragon 778G Plus في الإصدارات المتوسطة من الهواتف الذكية.

يذكر أن وان بلس تعقد حدث في 5 من يوليو لإطلاق هاتف Nord 3، ولقد شاركت وان بلس إعلان تشويقي أخر قدمت من خلاله نظرة أوضح على تصميم هذا الإصدار، كما أكدت وان بلس على دعم الهاتف بمستشعر Sony IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع دعم التثبيت البصري.

أيضاً أكدت الشركة على أن Nord 3 يأتي بحجم شاشة 6.74 إنش، بمعدل تحديث 120Hz، ودقة 1080 بيكسل، كما يأتي الهاتف بزر منزلق للتنبيهات، ويتوفر باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأخضر والرمادي.

كما تقدم وان بلس خلال الحدث المرتقب هاتف OnePlus Nord CE 3 الذي ظهر في صور رسمية باللون الأزرق، والذي يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش بمعدل تحديث 120Hz، وجودة عرضFullHD+.

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