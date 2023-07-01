شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ستساعد جوجل وأمازون شركة تويتر فى استرجاع المعلنين إلى منصتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما استحوذ إيلون ماسك على تويتر العام الماضي، شهدت المنصة تخارج كبيرًا من المعلنين، وفي مايو من هذا العام، عين ماسك ليندا ياكارينو من إن بي سي يونيفرسال كرئيسة تنفيذية للشركة لتكثيف الإعلانات، وهي المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة.

ووفقًا لأحد التقارير، يجري الرئيس التنفيذي محادثات حول شراكة أوسع مع جوجل تشمل الإعلان والوصول إلى بعض بيانات تويتر، ووفقًا لتقرير صادر عن The Financial Times، تعمل Yaccarino على عدد من الإجراءات، بما في ذلك بناء شراكات جديدة ، وتقديم خدمة إعلانات الفيديو ومتابعة المزيد من المشاهير من بين مهام أخرى.

ونقلاً عن ثلاثة أشخاص على دراية بالموقف ، أفاد المنشور أن Yaccarino ، التي انضمت إلى الشركة في 5 يونيو، يقال إنها تخطط لتقديم إعلانات فيديو بملء الشاشة وصوتية ستُعرض على المستخدمين أثناء تصفحهم عبر تويتر القصير الجديد.

وإلى جانب جوجل المملوكة لشركة Alphabet، يُقال أيضًا أن تويتر يعيد التفاوض بشأن عقود متعددة مع شركات بما في ذلك Amazon وSalesforce وIBM في شراكات واحدة أوسع.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال ماسك والرئيس التنفيذي Yaccarino في عرض تقديمي للمستثمرين إن شركة وسائل التواصل الاجتماعي تخطط الآن للتركيز على مقاطع الفيديو والشراكات التجارية والمبدعين لتعزيز أعمال الشركة.

وذكرت إحدى الشرائح أن الفيديو الرأسي يمثل أكثر من 10٪ من الوقت الذي يقضيه على تويتر، وأعلن Musk أيضًا عن طرح تطبيق فيديو تويتر لأجهزة التلفزيون الذكية. أثناء الرد على شخص قال إنه يرغب في مشاهدة مقطع فيديو مدته ساعة على التلفزيون الذكي وليس على تطبيق تويتر ، أجاب Musk: "إنه قادم".

وأعلن موقع تويتر مؤخرًا أنه زاد عدد الأحرف المسموح به لكتابة التغريدات إلى 25000. في السابق ، زادت الشركة عدد الأحرف المسموح به إلى 10000 في أبريل من 4000.