شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الموافقة على أول تاكسى جوى لإجراء اختبارات الطيران.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمت الموافقة على Joby Aviation من قبل FAA (هيئة الطيران الفيدرالية) لبدء اختبارات الطيران على أول نموذج إنتاج أولي لسيارات الأجرة الجوية ، حسبما كتبت الشركة في بيان صحفي.



إنها خطوة كبيرة في هدف الشركة لبدء شحن طائرة eVTOL (الإقلاع العمودي الكهربائي والهبوط) للعملاء في عام 2024 وإطلاق خدمة التاكسي الجوي بحلول عام 2025.

كتب جوبي: "ستخضع الطائرة الآن لاختبارات طيران أولية قبل تسليمها إلى قاعدة إدواردز الجوية بولاية كاليفورنيا ، حيث سيتم استخدامها لإثبات مجموعة من حالات الاستخدام اللوجستي المحتملة".

ويمكن للطائرة الإقلاع والهبوط مثل المروحية ، ثم إمالة دواراتها الستة أفقيًا وتطير مثل الطائرة بسرعة تصل إلى 200 ميل في الساعة حيث إنه مصمم لنقل طيار وأربعة ركاب لمسافة تصل إلى 100 ميل بشحنة نطاق كافٍ لمعظم أنواع عمليات التاكسي الجوي. في الوقت نفسه ، يدعي جوبي أنه صامت تقريبًا في وضع الرحلات البحرية وأهدأ 100 مرة من الطائرات التقليدية أثناء الإقلاع والهبوط.

وتم إطلاق أول نموذج أولي لإنتاج جوبي مؤخرًا من خط تجميع الشركة في مارينا ، كاليفورنيا. تم بناء المصنع بالشراكة مع Toyota ، أكبر مستثمر في Joby بحصة 394 مليون دولار.

ولتعزيز هذه العلاقة ، أعلن جوبي أنه عيّن الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا أمريكا الشمالية تيتسو (تيد) أوغاوا في مجلس الإدارة.

ومع وجود شهادة صلاحية الطيران الخاصة من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) في متناول اليد ، يمكن لشركة Joby إجراء اختبارات طيران لطائرة كاملة الإنتاج ، بعد اختبارات مع نماذج أولية كاملة النطاق بدأت في عام 2017.

وفى مايو من العام الماضي ، تلقت الشركة تصريحًا مهمًا آخر ، وهو الناقل الجوي FAA الجزء 135. شهادة للعمليات التجارية و تعاونت مؤخرًا مع خطوط دلتا الجوية لتقديم السفر من وإلى المطارات ، ويعرض موقعها على الإنترنت سيناريو الطيران من وسط مدينة نيويورك إلى مطار جون كنيدي في سبع دقائق فقط مقارنة بـ 49 دقيقة في السيارة.

والآن ، يجب على Joby إزالة أكبر عقبة مع نوع FAA الكامل وشهادة الإنتاج من أجل أخذ المسافرين الذين يدفعون على الرحلات التجارية ومن المحتمل أن يكون ذلك بعد حوالي 18 شهرًا ، وفقًا لما قاله مايك هيرشبيرج ، مهندس الطيران ومدير جمعية الطيران العمودية ، لمجلة نيو ساينتست. سيكون عميلها الأول هو سلاح الجو الأمريكي ، كجزء من عقد بقيمة 131 مليون دولار بموجب برنامج أجيليتي برايم للجيش ، مع تحديد عمليات التسليم في عام 2024

Alll الذي يجعل الشركة قريبة بشكل محير من تقديم خدمة تاكسي جوية حقيقية ، وهو الأمر الذي استعصى على العديد من الشركات المصنعة الأخرى حتى الآن.

وفي العام الماضى ، أغلقت طائرة Kittyhawk المدعومة من Larry Page ، وشركات أخرى مثل Ehang و Archer و Volocopter وحتى Airbus ليست بعيدة مثل Joby. صرح JoeBen Bevirt الرئيس التنفيذي لشركة Joby لـ TechCrunch: "إن خروج هذه الطائرة الأولى من خط التصنيع التجريبي هو حقًا صفقة كبيرة للشركة".