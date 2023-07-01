شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قيمة شركة Apple السوقية تبلغ ثلاثة تريليونات دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أغلقت مؤشرات وول ستريت على صعود مع تسجيل ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا أكبر مكاسب في نصف عام منذ 40 عاما وذلك بدفعة من بيانات تضخم أظهرت علامات على تراجعه، كما عادت شركة أبل لتسجيل قيمة سوقية تبلغ ثلاثة تريليونات دولار حسبما نقلت CNBC.
وتخطت شركة Apple حاجز التريليونات الثلاثة في القيمة السوقية للمرة الأولى منذ يناير 2022 مدفوعة بشهية متزايدة لأسهم النمو ورهانات على أن صانعة آيفون ستحقق نجاحات في أسواق جديدة.
وبناء على بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 53.37 نقطة أو 1.21% إلى 4449.81 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 193.85 نقطة أو 1.43% إلى 13785.18 نقطة. كما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 278.00 نقطة أو 0.81% إلى 34400.42 نقطة.
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