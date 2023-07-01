شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قيمة شركة ‏Apple‏ السوقية تبلغ ثلاثة تريليونات ‏دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت مؤشرات وول ستريت على صعود مع تسجيل ناسداك المجمع ‏الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا أكبر مكاسب في نصف عام منذ 40 ‏عاما وذلك بدفعة من بيانات تضخم أظهرت علامات على تراجعه، كما عادت ‏شركة أبل لتسجيل قيمة سوقية تبلغ ثلاثة تريليونات دولار حسبما نقلت CNBC.

وتخطت شركة ‏Apple‏ حاجز التريليونات الثلاثة في القيمة السوقية للمرة الأولى منذ ‏يناير 2022 مدفوعة بشهية متزايدة لأسهم النمو ورهانات على أن ‏صانعة آيفون ستحقق نجاحات في أسواق جديدة.‏

وبناء على بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 53.37 ‏نقطة أو 1.21% إلى 4449.81 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 193.85 ‏نقطة أو 1.43% إلى 13785.18 نقطة. كما صعد المؤشر داو جونز الصناعي ‏‏278.00 نقطة أو 0.81% إلى 34400.42 نقطة.‏