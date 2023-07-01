علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: قيمة شركة ‏Apple‏ السوقية تبلغ ثلاثة تريليونات ‏دولار

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القاهرة - سامية سيد - أغلقت مؤشرات وول ستريت على صعود مع تسجيل ناسداك المجمع ‏الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا أكبر مكاسب في نصف عام منذ 40 ‏عاما وذلك بدفعة من بيانات تضخم أظهرت علامات على تراجعه، كما عادت ‏شركة أبل لتسجيل قيمة سوقية تبلغ ثلاثة تريليونات دولار حسبما نقلت CNBC.

 

وتخطت شركة ‏Apple‏ حاجز التريليونات الثلاثة في القيمة السوقية للمرة الأولى منذ ‏يناير 2022 مدفوعة بشهية متزايدة لأسهم النمو ورهانات على أن ‏صانعة آيفون ستحقق نجاحات في أسواق جديدة.‏

 

وبناء على بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 53.37 ‏نقطة أو 1.21% إلى 4449.81 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 193.85 ‏نقطة أو 1.43% إلى 13785.18 نقطة. كما صعد المؤشر داو جونز الصناعي ‏‏278.00 نقطة أو 0.81% إلى 34400.42 نقطة.‏

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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