تكنولوجيا: سوني تكشف عن سماعات الرأس MDR-MV1 والميكروفون أحادي الاتجاه C-80 في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم إطلاق سماعات الرأس MDR-MV1 والميكروفون المكثف أحادي الاتجاه C-80 من سوني في الهند. وتم الإعلان عن المنتجين الجديدين من قبل Sony India، ويبدو ان الاجهزة قادمة ببعض الميزات الرائعة.

تم تصميم سماعات MDR-MV1 لمهندسي الصوت المحترفين ومبدعي الموسيقى، وتم تصميم الميكروفون المكثف C-80 أيضًا للاستخدام الاحترافي وكذلك للاستخدام المنزلي. وهو يعد مناسب لتسجيل الغناء، وتدوين مقاطع الفيديو والآلات والبث الصوتي والبث عبر الإنترنت.

توفر سماعة MDR-MV1 تحديدًا دقيقًا لموضع الجسم الصوتي مع صوت واضح وعالي الدقة مع نطاق تردد واسع. ويمكن لسماعات الرأس التقاط الترجمة الصوتية والتغييرات الصوتية التفصيلية بشكل مثالي.

تعد سماعات الرأس MDR-MV1 مناسبة تمامًا لمهام خلط الصوت الاحترافية وإتقانها، وهي تتميز بتصميم خفيف الوزن ومريح وتحتوي على وسادات أذن قابلة للتنفس يمكن استخدامها لفترات طويلة.

تأتي السماعة مع كابل طوله 2 متر ونصف، ويأتي الكابل عالي الجودة وقابل للاستبدال، هناك ايضًا محول ستريو صغيرجاك وهو يعتبر جزءًا من الملحقات التي تأتي مع سماعات الرأس. وتزن سماعة Sony MDR-MV1 حوالي 233 جرامًا.

ومن ناحية اخرى، تم تصميم ميكروفون سوني C-80 أحادي الاتجاه للاستخدام المنزلي وللاستديو. يشتمل الميكروفون على ميزة التخلص من الضوضاء لاستنساخ صوت واضح مع ضوضاء منخفضة. وهو يحتوي على غشاء مزدوج يساعد في الحفاظ على استقرار الصوت أثناء التسجيل. يوفر الميكروفون استنساخًا واقعيًا للأدوات ويمنع الترددات المنخفضةوالضوضاء أثناء التسجيل في مكان قريب.

تأتي سماعات الرأس Sony MDR-MV1 بسعر 39990 روبية (اي حوالي 487 دولارًا) بينما يتم بيع ميكروفون C-80 بسعر 49990 روبية (~ 609 دولارًا).

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