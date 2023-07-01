تكنولوجيا: Honor تقدم هاتف Honor X50 قريباً برقاقة Snapdragon 6 Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Honor إعلان تشويقي مؤخراً أكدت من خلاله على خططها للإعلان الرسمي عن هاتف Honor X50 في حدث يعقد في 5 من يوليو، على أن يأتي الهاتف برقاقة Snapdragon 6 Gen 1.

تستعد شركة Honor لإطلاق هاتف Honor X50 في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، ولقد أكدت أحدث التفاصيل على مواصفات المعالج وسعة البطارية في هذا الإصدار.

ولقد أوضحت التسريبات التي نشرت عبر “Digital Chat Station” أن سلسلة Honor X50 ترتكز على رقاقة Snapdragon 6 Gen 1 المميزة بدقة تصنيع 4 نانومتر وعدد 8 من الأنوية بسرعة 2.2 GHz.

كما أكد مصدر التسريبات على أن هاتف Honor X50 يأتي بحجم كبير في الشاشة بتصميم منحني 2.5D في الجانبين، كما تدعم الشاشة دقة عرض 2652 في 1200 بيكسل.

أيضاً تدعم Honor إصدارها المتوسط المرتقب بقدرة بطارية 5800 mAh، كما يأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Honor X50 يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف في الحدث المقرر عقده في 5 من يوليو.

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