تكنولوجيا: لينوفو تحدد يوم 22 من يوليو لكشف النقاب عن جهاز Legion Y9000X 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت العملاق الصيني لينوفو يوم 22 من شهر يوليو المقبل لكشف النقاب عن جهاز Legion Y9000X 2023 الذي يأتي بالجيل 13 من معالجات إنتل.

تحقق سلسلة أجهزة Lenovo Legion شعبية كبيرة في السوق الصيني، إلا أن شركة لينوفو تستهدف خلال الفترة القادمة التوسع بالسلسلة في الأسواق العالمية.

وتتميز هذه السلسلة بالإصدارات التي تقدم الدعم الأمثل للمستخدم في الألعاب أو في قطاع العمل، كما تأتي أجهزة Lenovo Legion بتصميم نحيف، ومن المقرر أن تضم لينوفو لهذه السلسلة قريباً Legion Y9000X 2023.

وتقدم لينوفو جهاز Lenovo Savior Y9000X 2023 خلال فعاليات Bilibili World 2023 التي تنطلق في 22 من يوليو، ويظهر الإصدار الجديد بتصميم نحيف باللون الأبيض، على أن تدعم لينوفو الجهاز بالجيل 13 من معالجات إنتل.

أيضاً من المتوقع أن يقدم هذا الإصدار آداء سلس في مهام تشغيل الألعاب، كما يظهر الجهاز في الإعلان التشويقي بعدد من المنافذ لدعم إتصال الملحقات بسلاسة.

يذكر أن لينوفو تستعد أيضاً لإطلاق جهاز YOGA Air 14s 2023 Ultrabook بسلسلة معالجات Ryzen 7040 من AMD، كما يتميز بشاشة OLED بحجم 14.5 إنش ودقة عرض 3K، على أن يضم 6 من المكبرات الصوتية.

ويأتي بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام وسعة تخزين 1تيرابايت في سعة SSD، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 70Wh، ويأتي بوزن 1.3 كجم.

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