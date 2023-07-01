تكنولوجيا: ‏Nubia ستكشف عن جهاز Red Magic اللوحي وسماعات الاذن Dao TWS في 5 يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العلامة التجارية ZTE أن الشائعات التي انتشرت حول الجهاز اللوحي الجديد من شركة Nubia كانت صحيحة.

ففي 5 يوليو، سنرى جهاز اسمه Red Magic Gaming Tablet، وفقًا لصفحة الشركة الرسمية على Weibo. وسيكون للجهاز حواف رفيعة نسبيًا وكاميرا أمامية واحدة.

سيشهد الحدث أيضًا إطلاق سماعات الأذن Red Magic Dao TWS؛ وهي أجهزة صوتية من الدرجة الأولى يمكن ارتداؤها على الاذن، ولا توجد أي معلومات عن مواصفات جهاز Red Magic Tablet.

يمكننا فقط أن نفترض أن الجهاز سيأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 أو Dimensity 9200+. ولم يتم ذكر حجم الشاشة حتى الآن، لكننا نتوقع ان تكون 12.1 بوصة.

قد يضم الجهاز بطارية بسعة 10000 مللي أمبير وهيكل 605 جرام، لكننا سنعرف بالتأكيد صحة كل ذلك يوم الأربعاء.

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