تكنولوجيا: جهاز Nintendo Switch 2 القادم يأتي بآداء منافس لأجهزة PS4 وXbox One

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Nintendo منذ فترة في العمل على تطوير جيل جديد من جهاز الألعاب Switch، ولقد أشارت أحدث التقارير إلى أن Nintendo Switch 2 يأتي بآداء منافس لأجهزة PS4 وXbox One.

أشارت تفاصيل رصدت في رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى Nintendo عبر “Armin Zerza” المدير المالي لشركة Activision Blizzard إلى أن الشركة يمكن أن تقدم عناوين جديدة في الألعاب للجيل القادم من أجهزة switch، والذي يشار إلى أنه يأتي بآداء يحاكي منصات Gen8.

وتتضمن منصات Gen8 للألعاب كلٍ من Xbox One و PlayStation 4، والتي تقدم آداء يتراوح بين 1.3 TFLOPS و1.84 TFLOPS وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

أيضاً من المتوقع أن يقدم جهاز Switch 2 القادم آداء يصل إلى 4 TFLOPS مع معالج Nvidia Tegra T239 الجديد وهو نموذج مخصص من معالج Tegra T234 والذي يرتكز على معمارية Ampere ويضم 2048 من أنوية CUDA.

وتشير التوقعات إلى أن المعالج سيحقق قفزة في الآداء تصل إلى 10 أضعاف الإصدار الحالي، ومن المتوقع أن تقدم Nintendo تفاصيل أكثر دقة حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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