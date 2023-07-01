تكنولوجيا: سبوتيفاي تريد إضافة مقاطع فيديو موسيقية كاملة إلى المنصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد تتيح لك منصة سبوتيفاي قريبًا مشاهدة المقاطع الموسيقية وليس الاستماع إليها فقط. فتزعم مصادر بلومبرج أن منصة البث تدرس إضافة مقاطع فيديو موسيقية كاملة إلى تطبيقها. ويقال إن الشركة تتحدث إلى شركاء محتملين، لكن ليس من الواضح متى قد تصل هذه الميزة.

تقتصر مقاطع الفيديو على سبوتيفاي حاليًا على البودكاست ومقاطع سرد القصص لمدة 30 ثانية وصور GIF مدتها 10 ثوانٍ أثناء الاستماع إلى أغنية معينة.

وأطلقت الشركة خلاصة منزلية شبيهة بـ TikTok في شهر مارس، لكنها تهدف إلى اكتشاف الموسيقى والبودكاست أكثر من مشاهدة الفيديو. وحاولت الشركة استخدام المحتوى التلفزيوني منذ عدة سنوات، مثل مقاطع من Comedy Central وESPN، لكنها لم تكتسب الكثير من الاهتمام.

تمتلك منصة Apple Music مقاطع فيديو موسيقية لسنوات. وستساعد إضافة سبوتيفاي لهذة المر في مطابقة شركة أبل، وقد تجذب الجماهير الذين قد يشاهدون مقاطع الفيديو على يوتيوب.

لا تولد مقاطع الفيديو الموسيقية الكثير من الإيرادات المباشرة من تلقاء نفسها. فتمنح يوتيوب منشئي المحتوى نسبة 55 بالمائة من عائدات الإعلانات، والتي تبلغ في المتوسط ​​18 دولارًا لكل 1000 مشاهدة.

المصدر

اعلان





