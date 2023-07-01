تكنولوجيا: تحديث WhatsApp يجلب ميزة نقل سجل المحادثات بين الأجهزة عبر رمز QR

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق تحديث جديد لتطبيق WhatsApp بميزة تدعم المستخدمين في نقل سجل الدردشة من جهاز إلى أخر بآلية سريعة عبر رمز QR.

يقدم مطوري تطبيق الواتس اب طريقة جديدة فعالة وآمنة لنقل سجل المحادثات من هاتفك القديم إلى هاتفك الجديد.

ويمكن من خلال الميزة الجديدة أن يتاح للمستخدم نقل المحادثات بآداء سريع عبر رمز QR، حيث يمكن لهذه الميزة أن تعمل بكفاءة على نقل سجل الدردشة بآداء سريع وآمن حتى مع الإنتقال بين هاتف بنظام الأندوريد وأخر بنظام iOS.

ومن المقرر أن تتم عملية نقل سجل الدردشة بين الهواتف عبر توصيل كلا الجهازين بنفس شبكة Wi-Fi، على أن يتم فتح إعدادات WhatsApp على الجهاز القديم، ومن ثم إختيار تبويب Chats ومنها إختيار تبويب نقل سجل المحادثات.

سيتم إنشاء رمز QR ليتم مسح هذا الرمز عبر الهاتف الجديد لتبدأ عملية نقل البيانات بين الجهازين بسلاسة.

وتتم هذه الطريقة الجديدة في نقل البيانات بشكل آمن مقارنة بأسلوب نقل البيانات الذي يعتمد على جهات خارجية، حيث يتم نقل البيانات برمز QR بمعايير تشفير.

يذكر أن تطبيق الواتس اب أعتمد في السابق على التخزين السحابي للبيانات وسجل الدردشة لنقل البيانات بين الأجهزة التي تعمل بنفس نظام التشغيل، لذا فإن الميزة الجديدة لنقل البيانات تتيح نقل سريع وأمن لسجل الدردشة مع دعم المستخدم بالإنتقال بكفاءة بين أنظمة التشغيل المختلفة.

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