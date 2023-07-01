تكنولوجيا: موقع تويتر لن يعرض التغريدات الا اذا قمت بتسجيل الدخول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لسببٍ غير مفهوم، يبدو أن موقع التواصل الاجتماعي تويتر لم يعد يسمح للأشخاص الذين لم يسجلوا الدخول بمشاهدة أي تغريدات على الموقع.

حتى الآن، كان المستخدمون الذين تم تسجيل خروجهم لا يزالون قادرين على التحقق من التغريدات وملفات تعريف المستخدمين، ولكن في الوقت الحالي، سيتعين عليهم إما التسجيل للحصول على حساب أو إدخال بيانات اعتماد تسجيلا لدخول الخاصة بهم لمعرفة أي مالك تويتر غير منسوب.

وتم اكتشاف ذلك بواسطة موقع The Verge، ثم تم التأكيد من قِبل Engadget على العديد من المتصفحات والأجهزة.

لن يؤكد موقع تويتر ما إذا كان هذا خطأ تقنيًا أو قرارًا مقصودًا. على أي حال، لم يتمكن المستخدمون الذين تم تسجيل خروجهم من استخدام وظيفة بحث تويتر منذ شهر أبريل.

كما ان جعل التغريدات مرئية فقط للمستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول لن يؤدي بالضرورة إلى مطالبة الأشخاص بالتسجيل للحصول على حساب. فإذا أراد شخص ما مشاركة تغريدة مع شخص لا يستخدم تويتر، فسيقوم الآن بإرسال لقطة شاشة بدلاً من رابط، مما يقلل من احتمالية انضمام غير المستخدم إلى الخدمة.

ووجد الباحثون أن معظم البالغين في الولايات المتحدة يقضون وقتًا أقل على تويتر بعد شراء ايلون ماسك للخدمة.

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